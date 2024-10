Dit helpt bij een herfstdip en sombere gevoelens: 5 tips

Zodra de zorgeloze zomerweken ten einde komen, kun je er last van krijgen: de herfstdip. Angst voor een drukkere agenda, weerzin tegen kortere dagen en kouder weer. Hoe ga je daarmee om?

Misschien stop je ze het liefst weg: de gevoelens die je overmannen bij de gedachte aan de herfst. Angst, tegenzin, somberheid, ze gaan vaak hand in hand met het ‘waarom is de zomer al voorbij’-gevoel. Toch zijn die emoties helemaal niet verkeerd. Sterker nog: volgens een artikel van The New York Times kun je ervan leren.

5 tips bij een herfstdip (en sombere gevoelens)

Volgens psycholoog Joy Harden Bradford is het vooral belangrijk dat je je emoties niet onderdrukt. In het artikel zegt ze: “Het is goed om jezelf eraan te herinneren dat dit misschien een moeilijke tijd voor je is. Wees wat geduldiger met jezelf en onthoud dat je best doen genoeg is.” Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die zelfcompassie hebben, minder snel angstig zijn in uitdagende situaties. Leer jezelf aan dat je emoties gevoeld mogen worden, ongeacht de situatie. Volgens psycholoog Susan David hebben we nogal de neiging om onze eigen gevoelens aan de kant te zetten, omdat er altijd mensen zijn die het zwaarder hebben. Onzin, volgens David, want ook jouw eigen emoties mogen er zijn. Hoe voel je die emoties dan? Door ze op te schrijven in een dagboek, bijvoorbeeld. Of door erover te praten met vrienden of familie. “Het gaat er vooral om dat je dat innerlijke dialoog de ruimte geeft,” zegt psycholoog Tracy Dennis-Tiwary. Vraag jezelf af wat moeilijke emoties kunnen brengen. Ze zijn er niet voor niets, vaak zeggen ze iets over onze waarden en benodigdheden. Voel je je bijvoorbeeld angstig? Kijk dan waar het gevoel vandaan komt, en hoe je jezelf het idee kunt geven dat je de situatie min of meer onder controle hebt. Als je gevoelens te overweldigend zijn, probeer jezelf dan terug te halen naar het nu. Maak een wandeling of doe iets creatiefs met je handen.

