Eet jij regelmatig met bord en laptop op schoot? Dit doet gedachteloos eten met je lichaam

“Beweren dat je dik wordt alleen maar omdat je met je smartphone aan tafel gaat, vind ik te kort door de bocht”, stelt diëtiste Alessia Couvreur op haar beurt. “Ik scrol zelf ook af en toe tijdens het eten. We zijn allemaal maar mensen en soms heb je wat afleiding nodig”, vertelt ze. “Ga je zeker niet schuldig voelen als je dit leest en je jezelf herkent in het eten met je smartphone als ‘tafelgenoot’. Laten we er vooral geen nieuwe regel van maken dat een smartphone niet aan tafel mag gebruikt worden. Wel is het gewoon zo dat je meer van je eten geniet als je niét afgeleid bent. En dat is wel wat die smartphone of televisie doet: afleiden. Daardoor ben je niet meer altijd bewust bezig met wat er op je bord ligt.”

Smaakt het nog?

Toch zijn er volgens de diëtiste wel degelijk goede redenen om die telefoon af en toe aan de kant te laten tijdens de maaltijd of de televisie uit te laten staan. “Als er geen afleiding is, kan je bewuster eten. Je hersenen kunnen maar één ding tegelijk, als je scrolt of naar iets spannends kijkt, kan je minder genieten van wat je in je mond stopt. Door bewuster te eten, kan je voelen bij jezelf: heb ik nog honger? Voel ik me verzadigd? Smaakt het mij en geniet ik ervan?”

Volgens Van Mil kan televisiekijken tijdens het eten ook gepaard gaan met stress. “Wanneer je een spannende film of een interessante reel bekijkt, ontstaat er een stressreactie in je lichaam”, legt de arts uit. “Je wordt er dan helemaal in meegezogen. Je lichaam wil meedoen en kan zelfs zo in de fight-or-flight- modus gaan en stresshormonen zoals adrenaline en cortisol aanmaken. Je bloeddruk en hartslag gaan omhoog en het lichaam is voorbereid op een gevecht of om op de vlucht te slaan. Alles wat je niet nodig hebt wanneer je van een maaltijd geniet.”

Zo krijg je automatisch zin om te eten, terwijl je eigenlijk geen echte honger hebt. “Dit heet ‘hoofdhonger’. Het afleren van de gewoonte duurt even lang als de tijd dat het erin is geslopen. Dat maakt het ook zo moeilijk om er weer vanaf te raken en zo overeet je jezelf veel te makkelijk.”

Een sociaal gebeuren

Toch heb je ongetwijfeld ook al gemerkt dat je op restaurant ook vaker minder bewust eet en méér eten naar binnenspeelt. Wat raden ze hiervoor dan aan? “Een gesprek aan tafel voeren of samen met jonge kinderen eten, haalt je focus weg van wat er op je bord ligt. En dat mag ook hè, eten is en blijft een sociaal gebeuren”, stelt Couvreur. Praten of lezen leidt eveneens af, of het nu op een schermpje is of niet. “In theorie ervaar je ook wat stress tijdens een heel druk of emotioneel gesprek aan tafel”, vervolgt van Mil. “Maar in de praktijk zien we dat dit niet per se tijdens een rustige, gezamenlijke lunch of diner gebeurt. Er worden vooral korte en lichte onderwerpen besproken zoals het weer, weekendplannen, interesses en hobby’s: dat veroorzaakt minder stressreacties.” Alleen aan tafel?

Wie alleenstaand is, zal niet altijd iemand in de buurt hebben om samen mee te eten en zo die maaltijd niét met zijn smartphone of televisie te spenderen. “Ik begrijp dat afleiding dan welkom is, maar kies dan niet voor bewegend beeld op je telefoon, maar zet rustige muziek op. Zo word je niet in het scherm gezogen en kun je ontspannen eten”, tipt van Mil. Mentaal verzadigd