Hoe Gen Z met ‘menty b’ praten over mentaal welzijn makkelijker maakt

Of ‘ie nu groot of klein is, iedereen heeft weleens een mental breakdown. Of zoals Gen Z het graag noemt; een menty b.

De term menty b is ontstaan op TikTok, waar het wordt gebruikt om te verwijzen naar stressvolle momenten in het leven. Denk aan: de kapper die je haar verpest of een rotdag op werk of school.

Het nut van menty b

Het woord vindt haar oorsprong in Australië waar het in 2021 bijna Woord van het Jaar werd. Volgens de commissie is het woord een teken dat we opener durven te praten over mentaal welzijn.

Het maakt het onderwerp toegankelijk. “Het is niet log of serieus. Het is een makkelijke manier om een belangrijke discussie of gesprek te beginnen”, aldus de commissie.

De mental breakdown van Gen Z

En dat is misschien belangrijker dan we soms denken. Met name voor Gen Z. Uit Amerikaans onderzoek van Ogilvy blijkt dat 70 procent van de Gen Z-ers vindt dat hun mentaal welzijn aandacht en verbetering nodig heeft.

Ook verschillende Nederlandse onderzoeken wijzen uit dat het beter kan met het mentaal welzijn van de jongeren in ons land. Jongeren zijn “psychisch kwetsbaarder dan vorige generaties”, meldt Zembla.

Openheid helpt

Open met elkaar over mentaal welzijn praten, helpt in zulke situaties. Je gevoelens niet opkroppen, maar bespreken. Dat lucht niet alleen op, het normaliseert ook. Want, groot of klein, we hebben allemaal weleens een menty b. Dat hoort bij het leven en is oké. Sterk nog: het omarmen van die mindere dagen is ook goed voor je.

GZ-psycholoog Irene Bakker benadrukt het belang van het uiten van je emoties: “Je emoties zijn de vuurtoren die wijst waar je heen wilt. Als je gevoelens onderdrukt, weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je belangrijk vindt en wat je wilt in het leven. Ze vertellen je veel maar als je emoties steeds afhoudt, wie ben je dan eigenlijk?”

Of praten we te veel?

Tegelijkertijd kan het woord ook zwaardere uitdagingen bagatelliseren. Door luchtig over een moeilijk onderwerp te praten, lijkt iets misschien minder heftig dan het in werkelijkheid voor die persoon voelt.

Zo vroeg journalist Nina Polak zich eerder dit jaar in een artikel op De Correspondent af of al dat gepraat over mental health wel zo goed is? Moeten we er juist niet wat mínder over praten, kopt het artikel. Want al dat praten met elkaar, oftewel co-rumineren, kan mentale uitdagingen ook versterken.

Zoek jouw balans

Een eenduidig antwoord daarop hebben we niet. Maar wat we wel weten, is dat *voeg de stem van je vader of moeder in* ’te’ nooit goed is. Net zoals met rust en prikkels, wil je op zoek naar de juiste balans.

Als praten jou helpt bij jouw menty b, praat erover. Hou je het liever voor jezelf, dan is dat ook oké. Tegen jezelf praten praten is lang zo raar niet.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 30 juli 2023