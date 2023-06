Ontstressen is belangrijker dan je denkt, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Gestrest zijn we allemaal weleens, maar neem je na zo’n periode ook genoeg tijd om te ontstressen? Flow’s Lisanne volgde de training Omgaan met stress en schrijft over haar inzichten.

Ontstressen helpt je om niet in de oververmoeidheidsfase terecht te komen, en dat is belangrijker dan je denkt, leert de training me. Wat het me ook leert, is dat anders leren kijken naar stress en je geest rust geven helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten als ik van tevoren dacht.

Nuttige stress en te veel stress

Stress voelt voor mij als een beladen onderwerp. Ondanks dat het een nuttige reactie van je lichaam is op acute, gevaarlijke situaties (het zorgt ervoor dat je onmiddellijk actie onderneemt om jezelf in veiligheid te brengen), is teveel stress slecht voor je. Stress is gedoe, stront aan de knikker, maar ermee leren omgaan? Dat kost tijd. En dat heb je in zo’n situatie precies niet.

Dat is voor veel mensen waar het misgaat – mijzelf meegerekend. We weten niet goed hoe we weer kunnen opladen na een intense periode en geven onze hersenen te weinig tijd om tot rust te komen.

Het gevolg? Ons brein blijft stresshormonen aanmaken en functioneert slechter. Je hebt misschien moeite met focussen of keuzes maken of voelt je fysiek minder goed of energiek.

De oplossing? Ontstressen

De vraag is alleen: hoe ontstress je precies? Er is geen leraar die mij dat vroeger op school heeft uitgelegd. Laat staan hoe je balans vindt of wat selfcare eigenlijk is. Ontstressen wordt niet met de paplepel ingegoten, wat betekent dat we er nu, op latere leeftijd, iets meer moeite voor moeten doen.

De training Omgaan met stress leert je precies dat: jezelf een pas op de plaats gunnen. Grappig genoeg komt dat voor mij als geroepen. Ik probeer de laatste weken bewuster om te gaan met m’n tijd, rust te nemen en milder naar mezelf te zijn na een intense dag, slechte nacht of uitdagende periode.

En een training van een uur die me de fijne kneepjes van het vak leert en de basis legt om te ontstressen? Daar kan ik wel tijd voor maken.

Ontstressen in 6 stappen

Na een stressvolle periode wil je je lichaam en geest weer kalmeren. De training hielp mij om stress te accepteren voor wat het is, maar er ook beter naar te handelen. Dit zijn mijn inzichten voor een kalmere geest.

Accepteer stress. Stress houdt je scherp en verbetert je prestaties. Ik probeer spanning in m’n lijf te zien als een indicatie dat m’n lichaam ‘aan’ gaat staan om me te helpen. Check in bij jezelf. Ik heb vaak zelf niet door hoe krampachtig ik ben totdat ik even stilsta (adem in, adem uit) en me bewust wordt van m’n lichaam. Pas dan merk ik dat ik m’n schouders heb opgetrokken tot m’n oren en er een dikke frons tussen m’n wenkbrauwen is gekropen. Luister naar je lijf (en handel ernaar). Weet op welke momenten je pas op de plaats mag maken en wanneer je jezelf kunt pushen. Voel je je moe of somber? Heb je slecht geslapen? Wees die dag dan wat milder voor jezelf. Start je dag in rust. Wat dat voor jou ook mag betekenen. Laat alle productieve morning routines die je op Instagram voorbij ziet komen achterwege. Wat heb jij ’s ochtends nodig? Voor de één is dat uitslapen, voor de ander vroeg opstaan en sporten. Alles is goed, zolang je je dag kunt starten vanuit rust. Maak keuzes voor jezelf. Keuzes die in lijn zijn met wat jij wilt en wat jou energie geeft. Natuurlijk horen de energienemers ook bij het leven, maar probeer een gezonde balans te vinden en tijd te maken voor activiteiten in lijn met jouw waarden, met wat jij belangrijk vindt. Wees minder streng voor jezelf. Ik ken een heel riedeltje aan zelf saboterende gedachten. Gedachten die dingen die ik nooit tegen een vriend zou zeggen. Leer die gedachten herkennen en vervang ze door helpende gedachten.

Leer hoe jij om kunt gaan met stress

Jouw eigen ontstressroutine ontwikkelen? School of Flow’s training Omgaan met stress is een toegankelijke, korte training van een uur, waarin je leert hoe je rust en ruimte creëert.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Anna Malgina/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 11 juni 2023