Slaap je slecht in een nieuwe omgeving? Probeer deze tips van een slaapexpert eens

Vervelend is het, als je op een nieuwe plek bent en de slaap daarom niet vat. Het goede nieuws is dat je lang niet de enige bent én dat er oplossingen voor zijn. 5 tips van een expert.

Nee, je bent niet gek. Volgens slaapwetenschappers is het volkomen normaal om die eerste nacht (of paar nachten) slecht te slapen op een nieuwe plek. Lang, lang geleden had de mens daar namelijk baat bij. Toen moesten we in een onbekende omgeving alert zijn op gevaar en sliepen we lichter.

Handig, wel. Alleen nu we dat in de moderne tijd niet echt meer nodig hebben, kan het vooral vervelend zijn. Gelukkig geeft fysioloog en slaaptherapeut Nerina Ramlakhan tips in een artikel voor Women’s Health. Komen ze.

Tips om beter te slapen op nieuwe plekken

Creëer je eigen ritueel dat je zowel thuis als onderweg uit kunt voeren. Spray bijvoorbeeld iedere avond een rustgevend geurtje op je kussen of in de kamer. Door die spray op je nieuwe plek ook te gebruiken, voel je je onbewust veiliger en slaap je beter. Maak je nieuwe kamer comfortabel. Staat er een felle wekker naast je vreemde bed? Weghalen. Irritant knipperend lampje op de telefoon? Daag. Gehorige kamer? Zet de ventilator aan voor witte ruis (dit maskeert andere omgevingsgeluiden). Houd je kamer koel. Het zorgt ervoor dat je beter slaapt. Wat ook kan helpen, is een ademhalingsoefening vlak voor het slapen gaan. Door je op je adem te focussen, kun je je beter ontspannen en val je naderhand makkelijker in slaap. Raak bekend met de kamer, zodat je midden in de nacht niet plotseling alert wordt omdat je de verkeerde afslag naar het toilet neemt.

Tekst Bente van de Wouw Bron Women’s Health Fotografie ©Alexa Mazzarello/Stocksy, Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 18 augustus 2023