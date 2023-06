Anders kijken naar stress: ah, dus dit helpt om stress te verminderen

In de School of Flow-training Omgaan met stress leer je om meer rust en ruimte voor jezelf te creëren door stress te verminderen. Een van de aspecten is anders leren kijken naar stress.

Tegen je stress vechten werkt vaak averechts. Daarom wil je begrijpen waar stress vandaan komt, wat het precies is en hoe je ermee om kunt gaan. Want alleen al de acceptatie van stress, brengt ruimte en rust.

Stress verminderen door het te begrijpen

Stress is een reactie van het lichaam op een gebeurtenis. Wat die oorzaak precies is, verschilt per persoon. De één schiet immers sneller in de stress dan de ander. Waarom dit gebeurt, is wel voor iedereen hetzelfde: stress maakt jouw lichaam klaar om in actie te komen en accuraat te handelen.

Die uitleg klinkt je waarschijnlijk beter in de oren dan het woord ‘stress’ zelf. Onze associaties bij stress zijn over het algemeen vrij negatief: stress is niet goed voor je hart, door stress verlies je jezelf en veel stress leidt tot burn-out. Gek eigenlijk, als je je beseft dat stress er in eerste instantie is om je in veiligheid te brengen. Hartstikke positief dus.

Wat gebeurt er precies?

Stress heeft alles te maken met het vrijkomen van stresshormonen in ons lichaam als reactie op een situatie. Je hersenen geven een signaal aan je lijf om de stressvolle situatie op te lossen. Adrenaline en cortisol komen vrij en je wordt alert, je focus wordt scherper en je krijgt extra energie.

Dat komt goed uit als je een prestatie moet leveren, want de stress brengt je in een productieve flow. Waar het vaak lastig wordt, is het gebrek aan rust in onze gejaagde maatschappij en het niet weten om te gaan met gevoelens van stress.

Terwijl je, als je weet hoe je brein werkt, je jezelf beter kunt helpen, dat meent ook neurowetenschapper Judson Brewer. Stress begrijpen, accepteren en inzien dat het juist voor je werkt, is de eerste stap naar het verminderen van stress.

Stress accepteren

“Zie stress niet als vijand, maar als een interessant proces waar je van kunt leren door naar je lichaam en geest te luisteren,” vertelt psycholoog Karin Rekvelt. “Accepteer dat het bij het leven hoort.” We kunnen niet om stress heen, dus we kunnen er maar beter mee leren leven.

Dat klinkt misschien als makkelijker gezegd dan gedaan (ons brein is geprogrammeerd om vervelende dingen te vermijden, vertelt Judson Brewer), maar stiekem valt dat wel mee. Het draait allemaal om nieuwsgierigheid en ruimte geven aan de gevoelens.

“Voel je je vermoeid, prikkelbaar en uitgeput, geef daar dan ruimte en lucht aan”, tipt Karin Rekvelt. Brewer beaamt dat: “Door met nieuwsgierigheid en vriendelijkheid te reageren op ongerustheid kun je ernaartoe bewegen in plaats van ervan weg rennen.”

Hoe je dat doet? Door rustig te gaan zitten en te observeren wat er met je gebeurt. Hoe voelt de onrust in je lijf? Waar voel je de onrust? Dat kan ongemakkelijk zijn en soms brengt dat uitdagende gevoelens naar boven, maar vraag jezelf dan af: ben je liever angstig of nieuwsgierig?

Mindfulness kan je hierin ondersteunen. Anders reageren op situaties: hoe mindfulness helpt.

Omgaan met stress

De manier waarop je omgaat met stress, is vaak een diepgewortelde gewoonte. Stress anders benaderen is niet moeilijk, maar vergt wel tijd en oefening. Laat je niet uit het veld slaan als het niet direct lukt. “Door herhaling ontstaan langzaam maar zeker nieuwe automatismen”, vertelt Judson Brewer.

Wil je in één uur leren hoe je stress kunt verminderen? In de korte training Omgaan met stress leer je in drie korte lessen hoe je op jouw manier rust en ruimte creëert. Met tips en inzichten van deskundigen en digitaal werkboek met verhelderende oefeningen.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 19 juni 2023