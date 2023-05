Depressief, getraumatiseerd, narcistisch: wat er gebeurt als we dit soort woorden casual gebruiken

Fuzzy words, worden ze ook wel genoemd. Woorden uit de therapiewereld die te pas en te onpas worden gebruikt, ook als we eigenlijk iets anders bedoelen.

‘Wat een blunder maakte ik gisteren, ik voel me zo getraumatiseerd.’

‘Mijn date zegde gisteren af en nu ben ik depressief.’

‘Doe niet zo narcistisch en help me even met de afwas.’

Even overdreven, maar dit soort uitspraken lijkt steeds normaler te worden in gesprekken. Misschien ook omdat we ergens écht wel denken te weten wat iemand ermee bedoelt. De blunderaar schaamt zich, de afgewezen vrijgezel is teleurgesteld en de persoon die de afwas doet, voelt zich waarschijnlijk niet gezien of vindt dat de ander een egoïstische keuze maakt.

Je emoties labelen op de juiste manier

Onschuldig, lijken die woorden in deze context. Toch is het volgens Robin Stern (onder andere auteur van The gaslight effect) en Marc Brackett (auteur van Permission to feel) schadelijker dan we denken. De experts zijn beiden (onder)directeur van Yale Center for Emotional Intelligence en pleiten in een artikel voor The Washington Post voor meer nuance.

Met hun werk leren ze mensen hoe ze hun eigen emoties kunnen herkennen, begrijpen, labelen, uiten en reguleren. Het helpt dan als je een uitgebreide vocabulaire voor die gevoelens hebt, zodat anderen je beter begrijpen en je ook makkelijker kunnen helpen. “Het gebruiken van het verkeerde woord,” zeggen ze in het artikel, “brengt risico’s met zich mee. Zo’n fuzzy woord als ‘narcisme’ of ‘gaslighting’ staat duidelijke communicatie in de weg. En: je kunt er mensen onnodig pijn mee doen.”

Het loont dus om die fuzzy woorden waar het kan te vervangen door een genuanceerdere benaming. Maar hoe doe je dat als je gevoel maar moeilijk uit te leggen is? Daar creëerden Stern en Brackett samen met een team van experts een gratis prijswinnende app voor: How We Feel. Deze app maakt het met 144 gelabelde emoties makkelijker om de juiste te vinden. Zo kun jij precies uitleggen hoe je je voelt en snapt de ander – zonder twijfel – exact wat je bedoelt.

