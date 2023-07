Wat doe je als je vakantie je stress oplevert?

Vakantiestress lijkt een contradictio in terminis te zijn. Want stress en vakantie hebben maar weinig met elkaar te maken. Althans, voor sommigen dan.

Terwijl we op vakantie juist het tegenovergestelde willen bereiken, kan vakantie ook stress opleveren. Met name de regel- en inpakstress voordat je weggaat, maakt veel mensen gespannen. Je to do-lijst neemt fors in omvang toe en de deadline luistert nauw.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vakantiestress voortkomt uit het plannen van de trip, lezen we op PsychologyToday. De inpakstress, het regelen van overnachtingen, financiële obstakels en het maken van een route of reisplan worden als meest stressvol gezien.

En die stress voordat je weggaat, heeft ook weer effect op hoe fijn en ontspannen je de vakantie ervaart, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en Universiteit van Tilburg.

Omgaan met vakantiestress

“De periode voor je vakantie kan zo intens zijn dat je vakantie nodig hebt om bij te komen”, schrijft journalist Joe Pinsker in een artikel op The Atlantic treffend. En dus luidt de vraag: wat helpt je om stress voordat je op vakantie gaat te minimaliseren?

Stel prioriteiten. Je bent je er misschien niet bewust van, maar niet alles hoeft af voor je vakantie. Echt niet. Gedragswetenschapper Laura Giruge vertelt aan The Atlantic dat veel mensen denken dat alles af moet voor ze weggaan, maar vaak kan het best even wachten. Bereid je voor. Begin twee weken van tevoren al met het maken van een takenlijst, tipt Björn Deusings, auteur van Elke dag om 15:00 uur klaar. Zo krijg je grip op wat je nog wilt doen en wat best kan blijven liggen tot na de vakantie. Neem een (halve) dag vrij voor je weggaat. Zo kun je wat laatste kleine dingen regelen die nog gedaan moeten worden, maar vooral ook even tot rust komen voordat je weggaat, vertelt schrijver Susanna Newsonen aan PsychologyToday. Haastend uit je werk het vliegtuig of de auto in, brengt allesbehalve een ontspannen gevoel met zich mee. Accepteer dat stress er even bij hoort. Voel je je vermoeid, prikkelbaar en uitgeput, geef daar dan ruimte aan. Zie stress daarnaast niet als vijand, maar als een interessant proces waar je van kunt leren door naar je lichaam en geest te luisteren, meent psycholoog Karin Rekvelt.

Postvakantieblues

Na je vakantie moet je je best doen om je weer naar je werkplek te slepen. De overgang van vrij zijn naar werken kan soms best groot zijn. Arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort tipt hoe je op een goede manier weer start op je werk, zonder in een zwart gat te vallen.

