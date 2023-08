Waarom is nieuwe vrienden maken als volwassene zo moeilijk? (+7 tips)

Op jonge leeftijd gaat het bijna vanzelf: nieuwe vrienden maken. Je ontmoet iemand in de klas, in je turnclub of op een feestje en boem: het begin van een vriendschap. Connecties maken als volwassene met een druk leven? Een stuk minder makkelijk.

Toch heb je op latere leeftijd soms behoefte aan een nieuwe vriendschap. Volgens een artikel van RTL Nieuws is dat niet zo gek. Hoe ouder je bent, hoe kleiner je vriendenkring wordt. Niet omdat je je vrienden niet meer aardig vindt, wel omdat ze om allerlei andere redenen wegvallen: verhuizingen, bijvoorbeeld. Een druk gezinsleven of veranderde interesses.

Dan kan het zomaar zijn dat je op een dag op de bank zit en denkt: ik zou wel een nieuwe vriend kunnen gebruiken. Om dingen mee te ondernemen, uitgebreid mee te kletsen met een kop thee in de hand of om samen mee te lachen. Maar waar vind je die potentiële vrienden tegenwoordig? Je kunt niet net als vroeger naast iemand in de klas zitten en ‘hé, wil jij mijn vriend zijn?’ mompelen. In een leven waarin we allemaal druk zijn, is het soms even zoeken. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren.

Zo maak je als volwassene nieuwe vrienden

Kijk eerst in je eigen omgeving

En dan met name in je kennissenkring. Het oude buurmeisje van vroeger, de vrouw met wie je laatst zo lachte tijdens de yoga, die collega op het werk die je vluchtig sprak bij het koffiezetapparaat. Speur in je hoofd al je kennissen af en ontdek of daar misschien een diepere connectie inzit. Zo ja, vraag die persoon dan eens op de koffie of stuur een bericht. Probeer een app

Nee, dit is geen grap. Er zijn tegenwoordig ook datingapps speciaal voor vriendschappen, zoals Bumble en Hey Vina. Journalist Jantine Jongbloed probeerde het en schreef er een artikel over. Volg een cursus

Zo leer je niet alleen nieuwe mensen kennen, maar deel je ook meteen dezelfde interesse. Dat maakt vrienden maken meteen een stuk makkelijker. Doe een teamsport

Nu hoef je niet meteen je hockeystick uit de kast te pakken om twee keer in de week naar het veld te gaan, maar buiten sporten in een groepje (zoals bootcamp of hardlopen) helpt wel om sneller connecties te maken. Ga op groepsreis

Zelfde principe als de teamsport, maar dan de reisvariant. Stel je open

Dat je nieuwe mensen wilt leren kennen, staat niet op je gezicht geschreven. Je zal dus af en toe de stoute schoenen aan moeten trekken om een praatje te maken met iemand die je aardig lijkt. In je favoriete koffietent, bijvoorbeeld. Doe meer dingen alleen

Dit klinkt misschien tegenstrijdig want hallo, je zoekt vrienden juist om minder alleen te zijn. Maar als je in je eentje iets onderneemt, ben je ook makkelijker benaderbaar en zo durven andere mensen je ook sneller aan te spreken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 21 augustus 2023