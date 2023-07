Hoe zelfliefde je helpt bij die strenge stem in je hoofd

We kunnen zo streng voor onszelf zijn. Gek eigenlijk, want het maakt het leven er niet makkelijker op. Laat staan leuker. Hoe ontwikkel je meer zelfliefde en laat je strenge gedachten gaan?

Zelfliefde is ‘een staat van waardering voor jezelf die groeit door acties en die onze fysieke, psychologische en spirituele groei ondersteunen’, aldus PsychologyToday. We verzamelden de ins en outs om de liefde voor jezelf te laten groeien, zelfcompassie te ontwikkelen en met mildheid naar jezelf te kijken.

Zelfliefde en negatieve gedachten

Alles wat je aandacht geeft groeit. En dat werkt ook zo met negatieve gedachten. Negatieve gedachten an sich zijn niet slecht, maar wel als ze in je hoofd blijven leven en daar steeds groter worden. Wat doe je dan?

Volgens schrijver Mo Gawdat zijn het niet de gebeurtenissen die je van streek maken, maar de negatieve gedachten erover. En die kun je sturen.

Eigenwaarde en andermans mening

Eigenwaarde is het gevoel dat je er mag zijn en ruimte in mag nemen, vertelt klinisch psycholoog Adia Gooden. Adia: “In plaats van geloven in mezelf, zocht ik goedkeuring in externe factoren, zoals perfectionisme, druk zijn en een relatie.” Hoe laat je andermans goedkeuring los?

Minder perfect hoeven zijn

Het lijkt tegenwoordig steeds lastiger om lief voor jezelf te zijn, niet te veel te verlangen en minder perfect te durven zijn. Hoe komt dat? De Belgische arts en mindfulnesstrainer David Dewulf verdiept zich er al vele jaren in.

Zelfliefde en je lichaamsbeeld

Schrijver Tatjana Almuli voelde een diepe wens om minder bezig te zijn met haar lichaam, de buitenkant. Ze ontdekte dat lichaamsneutraliteit haar helpt om milder naar zichzelf te kijken.

Wat minder streng zijn voor jezelf

Harde zelfkritiek kan leiden tot minder zelfvertrouwen en faalangst. De begripvolle manier waarmee we op goede vrienden reageren die een fout maken, werkt op de lange termijn beter. Het is alleen lastiger om dat bij onszelf te doen.

78 procent van de mensen vindt het op moeilijke momenten makkelijker om begripvol en aardig te zijn naar een ander dan naar zichzelf.

6 x meer zelfliefde en compassie ontwikkelen

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 29 juli 2023