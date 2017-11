Flow Book for Paper Lovers 5

Er is weer een nieuwe editie van het Book for Paper Lovers, de jaarlijkse Flow-bestseller. Het kersverse deel vijf bestaat uit driehonderd pagina’s aan paper goodies zoals briefpapier, ­labels, stickers, inpakpapier, masking tape, ­posters, een pop-upwinkel en nog veel meer. Alles is uitneembaar. We kozen patronen en illustraties van creatieven van over de hele wereld, onder wie Flora Waycott, Louise Lockhart en Sanny van Loon.