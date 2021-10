Illustrator Caroline Morin over de cover van Flow 9: “Het eindresultaat is iets totaal onverwachts”

Caroline Morin maakte de illustratie voor de cover van Flow 9, het nieuwe themanummer over verandering. Ze vertelt over haar subtiele werk, over loslaten en veranderingen.

Hoe heb je deze illustratie gemaakt?

“Dit beeld heb ik op een tablet gemaakt met Adobe Fresco. Met behulp van de app kan ik illustraties maken die eruit zien alsof ik ze echt met potlood op papier heb getekend.”

Welke betekenis heeft het coverbeeld voor jou?

“Deze illustratie is een klein eerbetoon aan het werk van mijn oma. Ze maakte vroeger met olieverf schilderijen van stillevens. Ze gebruikte daar kleine boeketten van gedroogde, naar-curry-ruikende bloemen voor die ze in de Duinen van Bretagne vond.”

Waarover illustreer je het liefst?

“Ik maakte jarenlang realistische tekeningen op papier, voornamelijk portretten van vrouwen. Nu is mijn stijl subtieler doordat ik niet meer de realiteit van een beeld namaak maar vooral naar de kern ervan kijk. Ook illustreer ik nu op een grafische tablet in plaats van papier. Nog steeds maak ik het liefst vrouwen maar dan in een subtiele en mysterieuze stijl.

Wat ik zo fijn vind aan illustreren is dat ik alles lekker kan loslaten als ik bezig ben. Ik ga aan de slag zonder een specifiek doel voor ogen te hebben en eindig met iets totaal onverwachts als eindresultaat.”

Flow 9 gaat over verandering. Hoe merk jij dat we in een nieuwe tijd leven?

“Het lijkt alsof steeds meer mensen zich bewust worden van maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en gelijke rechten voor ieder mens. Maar het voelt ook alsof er veel weerstand is tegen die veranderingen en het aanpassen van onze leefstijlen.

Op persoonlijk gebied is er ook veel veranderd: ik verhuisde van een grote Franse stad naar een klein dorpje. Daar kocht ik een oud huis dat ik aan het renoveren ben. Ik winkel minder en geniet meer van mijn moestuin of de natuur met mijn hond. En het lijkt alsof meer mensen hetzelfde doen; hopelijk kunnen we met zijn allen leren om het tempo van ons leven wat te vertragen.”

Wat doe je nog meer voor Flow?

“Flow’s Art director Karin benaderde me afgelopen jaar voor illustraties van vrouwen in een urban, gekleurde stijl. Ook werk ik al een aantal maanden aan iets nieuws voor het magazine: witte lijnen op een gekleurde achtergrond, bijvoorbeeld voor de rubriek Liesbeth zoekt een hobby.

Tijdens mijn werk voor Flow wordt het thema me verteld en daarna ben ik vrij om te doen wat ik wil, dat vind ik heel fijn. Ik waardeer het vertrouwen dat het Flow team me geeft heel erg.”

Meer lezen en bekijken

Wil je meer werk van Caroline Morin zien? Neem dan een kijkje op haar Instagram-pagina.

Themanummer Flow 9 gaat over verandering. Je vindt het nieuwe nummer in onze webshop of in de winkels.

Lees meer over creatieven en hun werk.

Interview Ruby Wijdenbosch Illustraties Caroline Morin