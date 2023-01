De nieuwe Flow is er! Over opnieuw beginnen, vrienden maken en het geluk van minder

Het nieuwe nummer ligt in de (online) winkels. En deze keer vind je naast de fijne verhalen: een envelop, schrift en kaartjes cadeau. En! Een gloednieuwe rubriek…

Irene in de nieuwe Flow 1: ‘Ken je ze, de dagen dat het rustig en vredig voelt? De dag waarop ik dit schrijf, is er voor mij zo een. Buiten knispert de kou en schijnt de zon. De poes ligt pluizig en zacht in een perfect opgekruld rolletje op de bank. Ik voel me gezegend door alle mooie verhalen in dit nieuwe nummer. Verhalen die me weer eens doen beseffen hoe het leven in elkaar zit, en dat de zoveelste U-bocht in je leven of die enorme berg die voor je opdoemt niet beangstigend hoeft te zijn.’

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In Flow 1 vind je onder andere:

Het fijne van opnieuw beginnen.

Vrienden maken via een app.

Mini-college nee zeggen.

DIY: bloemenpatronen tekenen.

Bundeltje poëzie.

Extra: een schrift en kaartjes in een envelop.

Nieuwe rubriek: de Flow Zine

Flow bestaat vijftien jaar, en daarom krijg je in 2023 bij elk nummer een zine cadeau. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren. De fijnste inzichten uit vijftien jaar Flow, samengevat in een boekje – met steeds een ander thema.

Je vindt Flow 1 in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en online.

Meer lezen