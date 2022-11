Een online training over papier? Zo kwam Paper Love tot stand

De droom voor een online training over papier, die was er al jaren. Flow’s Caroline over hoe die eindelijk uitkwam.

Een paar jaar geleden volgde ik in de zomervakantie – voor een verhaal in Flow – een cursus stempelen bij Lotta Jansdotter in Zweden. Samen met een groep creatieven iets maken: ik wist niet dat dat zo leuk was. Lotta vertelde dat ze thuis met vrienden regelmatig craftnights organiseert: je maakt iets, je kletst wat, je drinkt wijn – een perfecte combi, volgens Lotta.

En nu is er de training Paper Love, gegeven door Lisa Manuels en Erika Harberts, met craftprojecten uit het fonkelnieuwe Book for Paper Lovers. Om te maken tijdens je eigen craftnight of crafternoon.

Ooit zaten we met alle Flow-collega’s in de Rotterdamse winkel Elle Aime bij Lisa Manuels aan tafel, en leerde ze ons een enveloppenwaaier maken. Ik heb die waaier nog steeds, gevuld met kaartjes, knipsels en foto’s die ik koester – dus dit craftproject wilden we zeker in onze training hebben.

En Erika Harberts, van Mikodesign, maakte al veel moois voor Flow, zoals het kattenhuis in het vorige Book for Paper Lovers. Af en toe kregen we foto’s binnen van mini-schriften en opbergmapjes die ze tijdens haar cursussen, tot in Parijs aan toe, maakte met papier uit het Book for Paper Lovers. Ook daarvan smulden we, en wilden we zelf leren maken.

Dus huurden we een studio, bouwde regisseur Pascalle Bonnier een filminstallatie (ze stond met haar camera op haar schouder regelmatig tussen de papiersnippers op tafel) en vroeg producer Roos Miedema keer op keer geduldig aan de buren van de studio om even te stoppen met klussen wanneer wij filmden.

Inmiddels heb ik de enveloppenwaaier uit de training nog een keer gemaakt: klaar om te vullen met nieuwe herinneringen.

Over Paper Love

Flow-crafters Erika Harberts (Mikodesign) en Lisa Manuels (Elle Aime) bedachten samen acht projecten om met het papier uit het Flow Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een mini-schrift en een opbergmapje. In acht video’s krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je deze paper goodies maakt. Je kunt de training in eigen tempo volgen, in je ééntje, of samen met anderen tijdens een craftnight of crafternoon. Meer weten? Hier vertellen we je er alles over, en krijg je een kijkje in de training.

Tekst en fotografie Caroline Buijs