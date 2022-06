Hoe vieren onze Party Lovers illustratoren zelf het liefst een feestje? #4: Queenbe Monyei

In deze serie vragen we de zes illustratoren uit het nieuwe Flow Paper Book for Party Lovers: hoe ga je te werk? Wat maakte je voor het boek? En natuurlijk: hoe vier je zelf het liefst een feestje? Deze keer: Queenbe Monyei uit Los Angeles, de Verenigde Staten.

Wat is jouw favoriete manier van een feestje vieren? Buiten of binnen? Met een paar vrienden of een grotere groep? Spontaan of tot in de puntjes geregeld? De zes illustratoren die allerlei moois voor ons nieuwste boek aanleverden, dachten daar allemaal verschillend over. Voor de een is een huisfeest met een paar vrienden favoriet, de ander kiest voor een picknick in de natuur.

Queenbe, wat maakte je voor het Paper Book for Party Lovers?

“Ik illustreerde iconen uit de jaren 80, zoals Madonna en Lionel Richie. En ik maakte er passende patronen bij.”

Hoe ga je te werk?

“Heel toepasselijk bij dit boek: voordat ik begin met tekenen zet ik het liefst goede muziek op, om mezelf in een creatieve stemming te brengen. Ik gebruik graag vrolijke, heldere kleuren en teken het liefst mensen, planten en patronen. Ik maak ook gifjes.”

Hoe vier je zelf het liefst een feestje?

“Het liefst klein, met lekker eten en goede vrienden.”

Over het nieuwe Flow Paper Book for Party Lovers

Er is weer een nieuwe editie van het Flow Book for Paper Lovers. Deze keer in het teken van feest: het Flow Paper Book for Party Lovers.

Voor deze editie bedachten we zes feestthema’s: Birthday party, Eighties party, Picknick party, Cocktail party, Glamour party en Animal party – en we maakten er sprankelende paper goodies bij. Want één ding weten we zeker: er is altijd een reden voor een (mini-)feestje.

