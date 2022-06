Hoera! Flow 5 ligt in de winkel!

De nieuwe Flow, nummer 5, ligt in de (online) winkels. Met op de cover een foto van Danique van Kesteren. Een nieuwe editie is niet compleet zonder leuke extra paper goodies. Deze keer vind je bij het nummer weer een krantje vol met slow nieuws.

Je kunt het nummer hier bestellen.

In Flow 5-2022 vind je onder andere:

Survivalmodus: zo herken je de signalen.

De veerkracht van Nigella Lawson.

Lessen uit de natuur.

Is de innerlijke rust nog te vinden in het klooster?

Kun je uit een ratrace stappen?

Extra: een krant met slow nieuws

Als paper lovers zijn we bij Flow fan van de papieren krant. En omdat we zo vaak berichten in de krant lezen die we het liefst zouden willen delen, maakten we bij dit nummer opnieuw een SlowNewsJournal. Een krant zonder haast, voor dagen zonder haast. Vol met krantenartikelen die we graag bij je onder de aandacht brengen.

