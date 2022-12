Lisanne volgt de training Een week voor jezelf en schrijft een week lang over haar inzichten. Vandaag: hoe tackel je automatische patronen en gewoontes?

De tijd nemen om aan jezelf te werken. Om goed voor jezelf te zorgen en stil te staan bij je automatische patronen en dat wat je gelukkig maakt. Wanneer doe je dat nou? Vrij weinig, als ik voor mezelf spreek. Ik ben zo iemand die alsmaar doorgaat, stiekem vindt dat ik nog harder moet rennen en altijd maar bezig moet zijn. Moet ja, want stilstaan is geen vooruitgang. Toch?

Die overtuiging – en de bijbehorende patronen – neem ik deze week haarfijn onder de loep tijdens Mijn Week voor mezelf. Dag vier staat in het teken van automatische patronen en gewoontes. Want welk gedrag je vertoont, bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt.

Vertraag

Maar eerst starten we de dag met een korte oefening. Een oefening die je helpt om te vertragen en te ontdekken waar je spanning vasthoudt in je lijf. Ik merkte al een tijdje dat de spanning die ik normaal in m’n nek en schouders voel, minder is sinds ik m’n hectische baan in loondienst heb opgezegd en voor mezelf ben begonnen. Alsof m’n lijf m’n keuze toejuicht. En de oefening bevestigt dat.

Tegelijkertijd merk ik op hoe lastig ik het vind om dingen langzaam te doen. In de tijd dat mindfulnesstrainer Karin één rondje met haar nek maakt, heb ik er al bijna drie op zitten. Waarom is het toch zo moeilijk voor me om de tijd te nemen voor dingen en moet alles altijd in de zesde versnelling? Een interessant patroon om ‘s te onderzoeken.

Onderzoek je automatische patronen

Dat wat je doet, bepaalt hoe je je voelt. Doe je dingen die je leuk vindt en vertoon je gedrag dat je verder helpt? Dan voel je je goed. Doe je dingen die je energie kosten en hebben slechte gewoontes de overhand? Dan maak je het er niet leuker op voor jezelf.

Om goed voor jezelf te zorgen, wil je jouw gedrag en automatische patronen onder de loep nemen. Je wilt inzien wat je tegenhoudt, zodat je je gedrag kunt omvormen naar iets dat je verder helpt. Niet makkelijk, maar zonder twijfel onderdeel van goed voor jezelf zorgen.

Wat wil je veranderen?

Ik ga aan de slag met de oefening en schrijf de dingen op die ik wil veranderen én wat die verandering mij brengt. Want alleen opschrijven “Ik wil minder haasten en meer rust nemen” is leuk, maar je merkt pas echt dat het belangrijk is als je ook opschrijft wat het je oplevert.

Stap twee is om stil te staan bij de dingen die je kunt doen om die verandering teweeg te brengen. Bijvoorbeeld door elke dag vijf minuten bij mezelf in te checken (wat ik sinds de cursus trouw iedere dag doe) en minder op m’n telefoon te zitten.

Vervolgens is stap drie dit daadwerkelijk in de praktijk brengen. En dat is een uitdaging op zich, want iets nieuws doen kost energie en tijd. En laten dat nu precies de dingen zijn die we na een drukke dag niet meer hebben. Maak het daarom zo makkelijk mogelijk voor jezelf en gun jezelf de tijd om te wennen aan je nieuwe gedrag.

Inzicht van vandaag

Deze hele week zit ik vrij lekker in m’n vel. Misschien omdat de cursus precies gaat over dat wat ik niet goed kan: tijd nemen voor mezelf. En misschien nog wel belangrijker: daar daadwerkelijk van kunnen genieten.

En daar zet ik nu stappen in. Simpelweg omdat de cursus me helpt om gedrag te vertonen (de tijd nemen om stil te staan bij hoe ik me voel) dat me verder helpt. Hé Flow, bieden jullie ook jaarprogramma’s aan?

Wil jij ook een week voor jezelf?

In de training Een week voor jezelf ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem. Hier lees je er meer over.

Tekst Lisanne van Marrewijk