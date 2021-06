Jennifer hielp tijdens de eerste coronagolf op de intensive care

Hoe gaat het met je?

“Het was een heftig, soms ook deprimerend jaar. Geplande zorg werd afgeschaald. Op onze poli – ik specialiseer me in maag- en slokdarmoperaties – moest ik patiënten met kanker vertellen dat ik niet wist wanneer ze geopereerd konden worden. Vreselijk vond ik dat. Je ziet de onzekerheid in de ogen. Aan de andere kant voelden we ons als personeel in het ziekenhuis meer verbonden met elkaar dan ooit tevoren om de boel draaiend te houden. Dat was wel heel mooi en bijzonder.”

Je bent zelf ook bijgesprongen op de IC?

“Ja, dat voelde surreëel. Patiënten lagen doodstil, geïntubeerd en geïsoleerd. Zelf liepen we in een isolatiepak met masker, muts en spatbril op, waardoor je amper nog kon communiceren. Hoewel het natuurlijk vreselijk was voor de patiënten, vond ik het werk zelf eentonig. Je ondersteunt het lichaam en verder is het wachten tot het beter wordt. Ik miste echt het contact met collega’s, patiënten en familie. Het was de bevestiging dat ik met chirurgie de juiste keuze heb gemaakt. Maar als het nodig is, spring ik natuurlijk weer bij.”