Dagboek van een introvert #24: de sociale kater (en hoe ervan te genezen)

Online editor Bente van de Wouw is introvert en schrijft erover. Deze keer: hoe genees je van de sociale kater?

Het is vrijdagavond en ik zit met familie aan tafel in een restaurant. Het ene moment praat ik nog vrolijk mee over die ene nieuwe serie die we allemaal willen kijken, het andere moment gaat mijn blik op standje glazig (dat ziet er zo uit) en val ik stil.

Hoewel het voor mijn familie misschien lijkt alsof er plotseling niets meer in me gebeurt, zit mijn hoofd stampvol met gedachten die over elkaar heen vallen. Ik kan het gesprek nog maar moeilijk volgen, voel een klein beetje paniek en denk vooral: ik moet hier weg. Nu.

Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt en na jarenlange ervaring kan ik er eindelijk een naam opplakken: de sociale kater is weer op bezoek. Hij klopt op mijn deur zodra mijn sociale batterij in de gevarenzone komt en gaat meestal gepaard met angst, paniek, irritatie, een vol hoofd en de blik op oneindig. Die kater wacht overigens niet tot ik zijn klop beantwoord, hij walst gewoon binnen.

Kan me niet schelen

En dus kan het zomaar zijn dat ik op seconde 1 nog the life of the party ben, en op seconde 2 onder de grond van dat zogenoemde feest begraven lig. Mijn zus maakt er inmiddels een sport van om dat cruciale moment van levendig naar standje zombie op te merken. “Bente staat weer uit!” roept ze dan als het eenmaal zover is.

Hoewel ik vroeger braaf bleef zitten met die angst en paniek en ik-wil-hier-weggedachten, weet ik nu beter. In het restaurant leg ik mijn servet op tafel en schuif mijn stoel naar achter. “To zo,” zeg ik tegen mijn familie. En dan loop ik naar buiten, om een rondje te lopen in mijn uppie, mezelf belovend dat ik pas terugga als die kater de weg naar de uitgang weer heeft gevonden, kan me niet schelen of het eten koud wordt.

En zo heb ik meer manieren ontdekt om uit standje overprikkeld te komen en van die sociale kater te genezen. Want dat-ie komt opzetten tijdens een sociaal evenement of in een ruimte vol prikkels is onoverkomelijk, maar als je er goed voor zorgt valt er best mee te leven.

Zo genees je van de sociale kater

Zoek een plek waar je tot rust kunt komen. Stap even naar buiten, bijvoorbeeld. Ga een rondje lopen of laat je hond uit. Kun je niet zomaar de deur uit, dan is de wc je beste vriend. Wil zelfs dat niet lukken, kies dan voor een rustig hoekje. Is je sociale kater te heftig, vraag jezelf dan af of je per se moet blijven. Eerder naar huis gaan van een feestje is echt niet strafbaar en een afspraakje eerder afkappen is ook geen doodzonde als je er uitleg bij geeft. Wat mij ook enorm helpt: de oordopjes van Loop. Je doet ze in als je in een omgeving met veel prikkels bent. Ze dempen geluiden, maar je kunt nog wel alles horen. Hierdoor ben je een stuk minder snel overprikkeld en kun je wel lekker meedoen met de rest. Ze zitten trouwens ook heerlijk, vind ik. Als je eenmaal alleen bent, dan kan het helpen om wat van je af te schrijven. Na een drukke dag waarop veel gebeurd is, pak ik mijn dagboek er vaak bij. Hierin schrijf ik wat ik voel en waarom ik dit voel. Het neerpennen van die gedachten helpt me om emoties en indrukken sneller te verwerken. Nog een tip voor als het allemaal teveel wordt: ga tien minuten op de grond liggen, met je ogen dicht, en doe helemaal niets. Deze tip kreeg ik van mijn ademtherapeut toen ik overspannen was en na jaren gebruik ik hem nog steeds. Geef aan de mensen om je heen aan dat je sociale kater op bezoek is. Zo snappen zij waarom je plotseling stil valt en wordt er niet raar opgekeken als je er even tussenuit piept.

