De ontsnappingsplek van Ella: tekenatelier in de wildernis

Fijn is het om je zo nu en dan terug te trekken in een ruimte vol groen. Illustrator Ella Scholtens vertelt over de ontsnappingsplek die haar hoofd leegmaakt.

“Een tijdje geleden kochten we van ProRail een verwilderd stukje land achter ons huis. Het was alsof er een vloek op rustte, want pogingen om er een pipowagen of een oude bouwkeet als atelier op te zetten, mislukten dramatisch. Toen zijn mijn man Marc en ik zelf maar iets gaan bouwen. Opeens zat wél alles mee en tikten we bijvoorbeeld een mooie schuifpui op de kop.

Het landje is vrij ruig begroeid en drassig, dus hebben we het huisje op palen gezet. Via een paadje achter onze tuin is het te bereiken. Ook al is het maar een kort loopje, toch heb je daar­ door het gevoel dat je helemaal weg bent.

Ik gebruik het huisje als mijn tekenatelier, maar ik ga er ook vaak naartoe als ik niet aan het werk ben. Het is echt mijn hideaway waar ik helemaal tot rust kom. Thuis luister ik bijvoorbeeld nooit muziek, maar in het atelier is het eerste wat ik doe klassieke muziek opzetten. Nu de kinderen het huis uit zijn, hoeven we hier niet meer te blijven wonen. Marc zou best weg willen, maar ik niet. Puur vanwege dit paradijselijke plekje, dat wil ik niet opgeven.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Caroline Coehorst