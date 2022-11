Hoe word je weer rustig als je overprikkeld bent? 4 tips

Al die prikkels van binnen- en buitenaf, het gebeurt weleens dat het je even teveel wordt. Hoe word je weer rustig als je overprikkeld bent? Online editor Bente geeft 4 tips.

Wat is dat precies, overprikkeling? Het is simpelweg een teveel aan signalen. Denk aan een drukke ruimte, te fel licht, harde geluiden of een persoon die veel energie kost. Kunnen al die prikkels niet meer verwerkt worden doordat ze maar blijven opstapelen, dan raak je overprikkeld. Hoe kun je die spanning weer loslaten? Hieronder vind je vier tips.

Zorg voor herstelmomenten

Voorkomen is beter dan genezen. Door (vaste) momenten in de week of dag te plannen waarin je even helemaal niets hoeft, is de kans minder groot dat je overprikkeld raakt. Maak af en toe een wandeling in je eentje, mediteer iedere avond voordat je gaat slapen of zoek iets anders waarvan jij tot rust komt.

Overprikkeld? Zoek de stilte op

Is het je even teveel, zoek dan een ruimte op waar het helemaal stil is. Ben je gewoon thuis, dan kan dat een lege ruimte zijn. Op een feestje of tijdens het werk kunnen een paar minuten op het toilet ook al helpen.

Besteed tijd aan een hobby

Of aan iets anders wat je plezier geeft. Tijdens het doen van iets wat je leuk vindt, raak je vanzelf weer ontspannen en ebt het gevoel van stress langzaam weg. Begin met tekenen, lees een boek of leer het bespelen van een muziekinstrument. Zolang jij er blij van wordt, is het goed.

Wissel denkwerk en bewegen af

Zo kun je tijdens je werkdag af en toe een wandeling maken. Dit hoeft niet eens buiten te zijn, het kan ook gewoon een rondje door het kantoor zijn. Je wisselt denkwerk en bewegen ook af door bijvoorbeeld iets met je handen te doen of tussendoor boodschappen of wat klusjes in huis te doen. Er zijn natuurlijk nog meer manieren, kies er een die bij je past.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Matt Hardy/Unsplash.com