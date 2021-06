Kiezen voor jezelf: Ria volgt een studie naast haar werk

In de drukte van alledag schiet het er nogal eens bij in om voor jezelf te kiezen. Hoe kun je dan toch goed voor jezelf zorgen? Ria van der Kolk-Noordam volgt een studie naast haar werk.

Hoe kies je voor jezelf?

“Ik doe een tweejarige pabo-opleiding omdat ik graag voor de klas wil staan. Dat doe ik naast mijn werk voor bakkerij ’t Stoepje op de markt. Ik loop een dag per week stage, en de studie kost me sowieso best veel tijd. Ik moet veel lezen en verslagen schrijven. Het meeste doe ik in de avonduren. Dat ik nu weer studeer, is een grote investering voor mijn gezin. Vooraf hebben we daar thuis uitgebreid over gepraat. Mijn man en kinderen vonden het meteen een goed idee en helpen mee met boodschappen doen, koken en schoonmaken.”

Was de beslissing snel genomen?

“Nee, ik heb er best lang over nagedacht. Ik vond het vooral een moeilijke vraag of ik mezelf dit mocht gunnen. Ik twijfelde ook of ik op mijn leeftijd nog aan een studie moest beginnen. Als moeder van een groot gezin, ik heb vijf kinderen en twee pleegkinderen, heb ik mezelf lang op de tweede plaats gezet. Dat ging automatisch en ik heb altijd erg genoten van mijn tijd met de kinderen.

Ze zijn nu tussen de 17 en 26 jaar, dus ik kreeg langzaamaan steeds meer ruimte in mijn hoofd voor deze keuze. De kinderen studeren ook allemaal, dus thuis is het soms net een studentenhuis. We moedigen elkaar aan en helpen elkaar. Dat stimuleert me enorm.”

Waarom wilde je dit graag doen?

“Rond mijn vijftigste verjaardag begon ik na te denken over mijn leven en over wat ik nog wil doen. Ik vind mijn werk heel leuk, maar ik zag mezelf niet tot mijn 67e op de markt werken. De pabo en het lesgeven zaten altijd al in mijn achterhoofd en ineens werd me duidelijk hoe graag ik dit wilde. Deze opleiding en het voor de klas staan passen goed bij me. Ik ben heel dankbaar dat ik dit nog kan doen.”

Samenstelling Jeannette Jonker Fotografie Andrew Neel/Unsplash.com