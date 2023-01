Onrust in je hoofd? Zo kalmeer je de gedachtenstroom

Onze gedachten houden ons flink wat uren bezig. Kon je ze maar uitzetten… Helaas bestaat er geen schakelaar die je hersenen een halt toeroept en wil je leren om met de onrust in je hoofd om te gaan. Of beter gezegd: om de onrust te kalmeren. Want dat kan wel degelijk.

Eckhart Tolle, spiritueel leraar en auteur van het boek De kracht van het nu, deelt op zijn YouTube-kanaal zijn tip om deze continue gedachtestroom te kalmeren.

Onrustig in je hoofd

Als je veel aan je hoofd hebt, je een ellenlange to-do-lijst hebt of er een handje van hebt om scenario’s uit te denken, kan dat leiden tot onrust in je hoofd. Negatieve gedachten die niet stoppen, stress veroorzaken en je een ongelukkig gevoel geven.

Die onrust maakt deel uit van ons bestaan. Dat betekent dat het belangrijk is om het te accepteren.

Volgens Eckhart Tolle is dat de eerste stap naar een kalme geest en minder onrust in je hoofd: accepteren dat er een stem in je hoofd zit die constant commentaar geeft op jouw leven. Zelfpraat, noemt hij het. En iedereen doet het.

Je lichaam reageert op de onrust in je hoofd

Maar, legt Tolle in de video uit, jouw lichaam kent niet het verschil tussen de verhalen en gedachten die er in je hoofd omgaan en de dingen die in het echte leven gebeuren. Met als gevolg dat je lichaam reageert op elke beangstigende of uitdagende gedachte. En dat noemen we een emotie.

Wat betekent dat de emoties die je voelt jouw gedachten reflecteren. Als je negatieve gedachten hebt en veel onrust ervaart, voel je je dus angstig of onrustig. Je geeft je lichaam het signaal dat er gevaar op de loer ligt.

Je gedachten hebben dus effect op het lichaam. Gaat er veel onrust in je om, dan verlies je energie en verzwakt het immuunsysteem. Je geest heeft invloed op je fysieke gesteldheid. En als er veel negatieve zelfpraat is, heeft dat dus een negatief effect op je lijf.

We hebben meer negatieve zelfpraat

Daarnaast hebben wij mensen een negativiteitsbias . We hebben de neiging om negatieve situaties, gebeurtenissen en gedachten voorrang te geven op de positieve. Dat zorgt ervoor dat het gros van onze gedachten (sommige bronnen rapporteren wel 80 procent) negatief van aard zijn.

Je herkent ze vast wel. Gedachten als ‘je hebt dat niet goed aangepakt’, ‘ik had wat anders moeten zeggen’ of ‘ze vinden me vast niet aardig’.

We praten constant tegen onszelf

Onze constante zelfpraat is iets waar we soms gek van worden (met name als de gedachten niet erg gezellig zijn), maar het is belangrijk om te beseffen dat het eigenlijk doodnormaal is, meent Tolle.

Een hoofd vol gedachten is onze default setting en het laat eigenlijk zien dat je brein werkt. Dat het actief is. En wat je dus wilt doen, is een manier vinden om daarmee om te gaan.

De oplossing? Bewustwording. Ben jij je bewust van wat er in je omgaat?

Zodra je je bewust wordt van de activiteiten in je brein en de – vaak herhaaldelijke – dingen die je denkt, kun je je er makkelijker van loskoppelen. Tolle: “Door te observeren wat er omgaat in je hoofd, merk je op dat veel van de gedachten eigenlijk onnodig zijn. Ze maken het leven alleen maar moeilijker.”

Een rommelige geest

Als je onrustig in je hoofd bent of, zoals Tolle het noemt, als je een rommelige geest hebt, ben je jezelf niet bewust van die continue stroom aan mentaal commentaar dat je op jezelf en de wereld om je heen hebt.

Je gedachten razen maar door en je identificeert je met hetgeen je denkt. Maar zodra je je daarvan loskoppelt en je gedachten ziet voor wat ze daadwerkelijk zijn (verhalen van je brein), klaart een hoop van de onrust in je hoofd op.

Mindfulness tegen onrust in je hoofd

Mindfulness helpt je om je bewust te worden van je gedachten en anders te reageren op situaties. Om ze te zien als voorbijgaande wolken in de lucht en er niet op te reageren. Probeer het ‘s. Deze oefening helpt je om jouw negatieve gevoelens te erkennen en te laten gaan.

