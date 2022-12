Lisanne volgt de training Een week voor jezelf en schrijft een week lang over haar inzichten. Vandaag: wat kun je doen aan dat eeuwige opgejaagde gevoel?

De tijd nemen om aan jezelf te werken. Om goed voor jezelf te zorgen en stil te staan bij je automatische patronen en dat wat je gelukkig maakt. Wanneer doe je dat nou? Vrij weinig, als ik voor mezelf spreek. Ik ben zo iemand die alsmaar doorgaat, stiekem vindt dat ik nog harder moet rennen en altijd maar bezig moet zijn. Moet ja, want stilstaan is geen vooruitgang. Toch?

Die overtuiging – en de bijbehorende patronen – neem ik deze week haarfijn onder de loep tijdens mijn Week voor mezelf. En vandaag is het tijd om stil te staan bij de dingen die je blij maken. Die rust geven en het eeuwige opgejaagde gevoel tegengaan. Want dat kunnen we allemaal wel gebruiken.

Een opgejaagd gevoel

Opgejaagd voelen we ons allemaal weleens. En als ik eerlijk ben, kan ik die spanning en prikkeling die het brengt ook wel waarderen. Niet per se vanwege het gevoel in het moment zelf, maar vooral vanwege het gevoel daarna.

Dat tevreden gevoel na een drukke dag waarop je een grote prestatie hebt geleverd. Dat de stress voorbij is en er een soort nieuwe ruimte ontstaat. Ruimte voor rust en nieuwe mogelijkheden.

We hebben die gejaagdheid ook nodig. Positieve stress houdt ons scherp en maakt ons alert. En dat is handig als we willen presteren. Zolang we het maar kunnen afwisselen met genoeg momenten om weer op adem te komen.

We leven in een steeds veranderende wereld

Maar de wereld waarin we leven, maakt het niet altijd makkelijk om echt te ontspannen. Social media houdt ons constant bezig, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in haastig tempo op en trends komen en gaan sneller dan ooit. Alsof we massaal het wereldrecord vijftig meter sprint willen breken.

De prikkels zijn oneindig. Met als gevolg? We voelen een constante druk om alles bij te houden. Om niks te missen. En dat houdt ons bezig, maakt ons gespannen en zadelt ons op met een opgejaagd gevoel. Hoe zorg je dan dat je wel kunt ontspannen?

Nee zeggen

Eén van die dingen is vaker nee zeggen, leert de cursus me. Iets waar we als mensen over het algemeen niet zo goed in zijn. We willen immers niks missen en vooral geen mensen teleurstellen. En dus strooien we met ja’s alsof het kruidnoten zijn.

Maar daar kunnen we wat aan doen. En dat is verlangen naar minder. Wat meer matigheid in ons leven opnemen. En die matigheid bereik je door nee te zeggen. Nee tegen alsmaar dingen doen, dingen kopen en overal bij willen zijn.

‘Haal niet alles eruit wat erin zit’, is een zin die in de lesvideo voorbijkomt. Een verfrissende manier van kijken voor iemand die graag dingen doet en het onderste uit de kan wil halen. Een kan die niet eens een onderste lijkt te hebben.

Als ik bedenk dat het ook een optie is om niet te willen streven naar het beste, om oké te zijn met ‘matigheid’, voel ik een deken van rust over me heen vallen. Wanneer heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik moet streven naar het beste?

Het is me duidelijk geworden: hoe onwennig het woord nu ook nog voor me klinkt, ik mag best wat meer matigheid in m’n leven verwelkomen.

Het zit ’m écht in die kleine momenten

Vervolgens zoomen we in op de kleine dingen. Want ja, alle clichés zijn waar. Het zijn écht de kleine dingen die het ’m doen. Die het verschil maken tussen een gewone dag en een heerlijke dag. Of een slechte dag en een goede dag.

Vraag jezelf eens af: wat zijn de dingen die jou een fijne prikkeling geven? Waar je van droomt als je je ogen sluit en alles mogelijk is? In de cursus wordt de zogenaamde wondervraag voorgelegd: je wordt morgen wakker en al je zorgen en problemen zijn weg, wat doe je dan? Hoe ziet je dag er dan uit?

Als je vanuit die gedachtegang gaat denken, kom je erachter wat belangrijk voor je is. Jouw zogenaamde ‘betovermomenten’. In de meditatie van Karin die precies hierover gaat, merk ik op dat één van die momenten voor mij bestaat uit genieten van een goede cortado in een gezellige koffiezaak. Lekker lezen of schrijven met een kop koffie naast me, terwijl er om me heen mensen komen en gaan.

Hoe ziet jouw betovermoment eruit? En hoe kun je dat vaker aan jezelf geven?

Inzicht van vandaag

Als we druk, gestrest of opgejaagd zijn, zijn we vaak bezig om dit op te lossen. Hoe is dit gebeurd en hoe kom ik weer van dit gevoel af? Logisch, want dat is wat je wilt. Weg met dat rotgevoel.

Maar wat je eigenlijk wilt doen, is jezelf afvragen wat je op dat moment nodig hebt. Wat kun je voor jezelf doen om de rust weer terug te vinden? Of beter gezegd: wat kun je bij voorbaat al aan jezelf geven om er een fijne dag van te maken? Je begrijpt dat ik dit artikel zit te schrijven in m’n favoriete koffietent met een dampende cortado naast me.

Tekst Lisanne van Marrewijk