Waarom dagdromen zo goed voor ons is (+tips)

Wat doe jij als je een moment moet wachten? Grote kans dat je je telefoon erbij pakt. We zijn het een beetje afgeleerd, dat dagdromen. Zonde, want het is juist zo goed voor ons.

Als we op de bus staan te wachten, tijdens het koken, ’s avonds op de bank of in bed: de smartphone is er bijna altijd bij. Waarom pakken we toch iedere keer die telefoon erbij als we een momentje niets hebben? Volgens een artikel in The New York Times is daar een duidelijke verklaring voor. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we niet graag alleen met onze eigen gedachten zijn.

In dat onderzoek kregen volwassenen de keuze: of vijftien minuten alleen zijn zonder afleiding, of jezelf pijnlijke stroomschokken geven. Maar liefst 67 procent van de mannen koos voor de schokken, tegenover 25 procent van de vrouwen. Dat we dagdromen soms maar lastig vinden, is duidelijk.

Toch blijkt uit weer een ander onderzoek dat dagdromen juist veel blijdschap, rust en creativiteit kan brengen, mits je het op de juiste momenten doet en je focust op de fijnere gedachten. Want een kwartier lang dagdromen over je to do-lijst of een bepaalde angst waar je geen controle over hebt, is natuurlijk minder prettig. Hoe geef je jezelf meer de ruimte om te dagdromen? 4 tips uit het artikel.

Tips om vaker fijn te dagdromen

Vind de juiste plaats en tijd om je gedachten af te laten dwalen. Je concentratie verliezen als je bezig bent met een belangrijke taak, is bijvoorbeeld een minder goed moment dan als je tien minuten niets te doen hebt. Volgens het artikel is dagdromen het makkelijkst en fijnst als je een taak doet waar je weinig concentratie voor nodig hebt. Wandelen, bijvoorbeeld. Of breien of tekenen. Focus je op de fijne, betekenisvolle gedachten. En dus niet op je dagplanning, boodschappenlijstje of zorgen. De gedachten mogen er natuurlijk wel zijn, maar geef liever extra aandacht aan een fijne herinnering, of aan iets waar je naar uitkijkt. Als je merkt dat je gedachten afdwalen naar een plek waar je niet wilt zijn, probeer dan om met mindfulness terug te komen naar het nu. Focus je op de dingen die je ziet, voelt, hoort en ruikt, bijvoorbeeld. Als je je creativiteit een boost wilt geven, denk dan aan ideeën die je interessant vindt. Zoals de plot in een verhaal dat je onlangs las, of dat tv-programma dat je zo inspireerde. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die dagdromen als ze een probleem op moeten lossen, met creatievere oplossingen komen.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Clay Banks/Unsplash.com