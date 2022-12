Ik nam een week voor mezelf en dit zijn de 5 inzichten die ik kreeg

Lisanne volgt de training Een week voor jezelf en schrijft er een week lang over. Vandaag deelt ze de vijf inzichten die ze kreeg door het doen van de cursus.

Afgelopen week heb ik me tijdens de Week voor jezelf ondergedompeld in, hoe zal ik het zeggen, mezelf. Ik stond stil bij m’n automatische patronen, onderzocht m’n gedachten en leerde om beter voor mezelf te zorgen. Want dat kunnen we allemaal wel wat meer gebruiken volgens mij.

Beter naar jezelf omkijken en wat liever voor jezelf zijn, dat is de bedoeling. Dat is dan ook de boodschap van de cursus en wat ik een week lang deed. Dit zijn de inzichten die ik opdeed.

Het hoeft niet veel tijd te kosten

In mijn beleving bestond voor mezelf zorgen uit een avondje series kijken, een lekker voetenbadje doen of mezelf trakteren op een koffie to go op een zware ochtend. En dat was het ook, tot op zekere hoogte.

Maar écht voor jezelf zorgen, is vooral ruimte maken voor jezelf. Stilstaan bij hoe je je voelt en wat dat betekent. Iets wat in mijn ogen een hele opgave was. Want je moet eerst mediteren, dan journalen en als het even kan ook vroeg je bed uit om dit allemaal klaar te spelen.

Maar niets is minder waar. Ruimte maken voor jezelf kan ook in tien minuten. Of vijf. Het gaat om wat het je oplevert, niet om wat je erin stopt. Soms is dat een korte check-in bij jezelf en soms is dat een meditatie van twintig minuten. Doe wat werkt voor jou.

Vraag ook eens aan jezelf hoe het met je gaat

Zodra we een bekende tegenkomen, is de eerste vraag die we stellen: hoe gaat het me je? Maar aan onszelf stellen we die vraag eigenlijk nooit. Waarom niet? Want door een moment stil te staan bij hoe het gaat en wat je voelt, kun je beter inzien wat je nodig hebt en daar naar handelen. Vraag jezelf (dagelijks) af:

Hoe gaat het?

Wat voel ik in m’n lijf?

Wat heb ik vandaag nodig?

Haal niet alles eruit wat erin zit

We leven in een maatschappij waar ‘erbij zijn is meemaken’ de norm is. Waarin ‘ja’ de voorkeur heeft boven ‘nee’ en waarin we niks willen missen. Maar waarom eigenlijk? Waarom mag het niet een tikkeltje minder?

Het is ook oké als je niet altijd alles eruit wilt halen wat erin zit. Om wat meer ‘matigheid’ in je leven in te bouwen. Zowel in wat je doet, als in wat je koopt en consumeert. Dat is niet alleen goed voor je mentale gezondheid, maar ook voor de wereld om je heen.

Zorg voor kleine betovermomenten

Als je weet wat je energie geeft en wat je energie kost, kun je bewuster met je energie omgaan. Eén van de dingen die jou energie geven, zijn jouw betovermomenten. Momenten waarvan je in en in geniet.

Die betovermomenten zijn de kleine, alledaagse dingen, zoals met je gezicht in de zon op een bankje luisteren naar de eenden in het water. Of op zondag ontbijten op bed met het gezin. Wat jouw betovermomenten ook zijn, zorg dat je ze in je week en in je dag laat terugkomen. Het is de simpelste manier om elke dag wat moois mee te geven.

Imperfectie hoort bij mens zijn

En dus is het verre van logisch om van jezelf te verwachten dat je alles goed doet. Dat je geen fouten maakt en dagelijks lekker in de flow zit. Simpelweg omdat dat niet mogelijk is. Als je dat weet en accepteert, kun je met meer mildheid naar jezelf kijken. Minder kritisch zijn en dat stemmetje in je hoofd leren temperen. Je verwachtingen richting jezelf bijstellen, net zoals je bij een vriend zou doen.

Tekst Lisanne van Marrewijk