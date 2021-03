Op ‘Camperhomie’ vind je tips en mooie plekjes voor je campertocht

Rondtrekken met een camper naar verschillende plekken. Wij zien het wel zitten. Op de site Camperhomie delen twee zussen tips en mooie plekjes om naartoe te gaan.

Het aanschaffen en reizen met een camper heeft soms meer voeten in aarde dan je denkt. Op de site van Camperhomie vind je tips voor de aanschaf van een camper, informatie over de huur en verhuur en de juiste adresjes voor een goede camperstelling. Camperhomie is een community waar je samen met andere camperbeheerders in gesprek kunt gaan en tips en tricks uit kunt wisselen.

Naast de praktische tips delen de zussen, samen met nog veel meer andere bloggers, recepten die je gemakkelijk kunt koken in je bus. Wil je je camper een nieuwe look geven? Op hun site vind je heel veel inspiratie voor een nieuw interieur.

Eropuit met de camper

Wil je mooie plekken ontdekken tijdens je rit? Op Camperhomie vind je veel verschillende plekjes, waar je naartoe kunt gaan. Dit jaar hebben we natuurlijk ontdekt dat er ook in Nederland nog genoeg te zien is. Haal dus de camper uit de stalling en ga eropuit.

Meer informatie vind je op de site van Camperhomie.

We schreven al eerder hoe het is om rond te reizen met een camper of bus.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kevin Schmid/Unsplash.com