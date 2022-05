5x Hier moet je op letten als je zonbescherming koopt

We zijn graag buiten. Of het nou is voor een wandeling, om te tuinieren of een duik in een duinmeertje. We willen ons daarbij goed beschermen tegen de straling van de zon, maar helaas is al dat gesmeer slecht voor het milieu. Tenzij je bij het kopen van je zonnebrand bewuste keuzes maakt. Vijf tips.

Dat er op jaarbasis voor 14.000 ton zonnebrandcrème in de oceanen belandt – met alle gevolgen van dien voor het ecosysteem, het zeeleven, koraal en de vogels – kun je gerust choquerend noemen. Helemaal als je bedenkt dat je echt prima milieuvriendelijke keuzes kunt maken. Zowel voor je huid als voor onze planeet.

5x tips voor een duurzame keuze

Microplastic-vrij

Wist je dat 72 procent van de zonnebrandproducten microplastics bevat*? Check daarom op de ingrediëntenlijst op polyethyleen, polypropyleen, polyethyleentereftalaat en polymethylmethacrylaat. Vind je die terug in het rijtje? Dan zitten er microplastics – ook wel microbeads genoemd – in het zonnebrandproduct. Het lastige is dat er nog veel meer benamingen voor zijn. Via de app Beat the microbead kun je je product scannen op alle soorten van deze minuscule stukjes plastic. Het nare is dat ze niet of slecht afbreekbaar én niet uit het water te filteren zijn. Hierdoor hopen ze op in de natuur. En dat is geen goede zaak.

Natuurlijk UV filter, natuurlijk

Als je dan toch die lijst onder de loep neemt, check dan meteen of er oxybenzone of octinoxate in zit. Ook dan kun je beter een ander product zoeken. Dit zijn namelijk chemische UV filters en die kunnen schadelijk zijn voor bijvoorbeeld het koraal. Er bestaat een prima alternatief. Een natuurlijke UV filter op basis van mineralen: zinkoxide. Behalve dat die heel fijn is voor een gevoelige huid, is-ie dus ook beter voor het milieu. Een zonnebrandcrème met een minerale UV filter beschermt je huid aan de oppervlakte en legt een laagje op je huid, in plaats van er helemaal in te trekken. Nog een voordeel? Je hoeft niet te wachten tot de crème is ingetrokken, dus je kunt meteen beschermd de zon in.

Nano- vs. non-nanodeeltjes

Ook in minerale UV filters kunnen nanodeeltjes óf non-nanodeeltjes zitten. Bij nanotechnologie wordt de zinkoxide in zulke kleine deeltjes (nanodeeltjes) opgeknipt dat ze haast transparant worden. Zo verspreiden ze goed op de huid en laten ze geen witte waas achter. Nadeel is dat die nanodeeltjes zó klein zijn, dat je huid ze makkelijk opneemt en ze dus ook in je bloedbaan terecht kunnen komen. Na een frisse duik belanden ze ook nog eens in het water. Deze deeltjes trekken net zo gemakkelijk in een stuk koraal als in je huid. Daarom is er ook non-nano zinkoxide. Deze blijft, zoals eerder genoemd, op je huid – en koraal – liggen en trekt niet in. En omdat zink van nature in water zit, lost het ook makkelijker op.

Geen kiloknallers

Je zou bijna denken dat we het hier over plofkip hebben, maar we bedoelen family packs zonnebrand. Prima als je inderdaad een groot gezin hebt. Maar koop je een zonnebrandproduct voor jou alleen, ga dan niet voor de grootste fles met het idee dat je ‘m volgend jaar ook nog kunt gebruiken. Helaas zijn zonnebrandcrémes maar twaalf maanden houdbaar, omdat na het openen de factor (SPF) vermindert. Maak dus ook hierin een bewuste keuze, want het is natuurlijk zonde om een halfvolle fles in de prullenbak te moeten kieperen.

Juiste verpakking

We focussen ons vaak alleen op het zonnebrandproduct zelf, maar let ook eens op het verpakkingsmateriaal. Zit er geen overbodig cellofaan omheen? Is het duurzaam doordat het goed afbreekbaar is of omdat het van een gerecycled materiaal is? Bedenk ook dat er minder getransporteerd kan worden als alle tube’s en flesjes in een veel te grote verpakking zitten. Dus kijk ook eens of de verpakking in verhouding is met het product. Scheelt het vervoeren van niets meer dan lucht.

Zorgeloos smeren

Naïf maakt zonproducten die zowel de huid als de oceaan respecteren. De sun range bestaat uit

natuurlijke zonnebrandcrèmes en -lotions op basis van een minerale UV filter met als hoofdingrediënt zinkoxide. De zonnebrandcrème is rijk aan voedende oliën en daardoor wat dikker. Fijn, want de zon kan je huid anders best een beetje uitdrogen. De lotion is op waterbasis en daardoor dun en makkelijk uit te smeren. Ook goed voor je gezicht als je van jezelf een wat vettere huid hebt. Zorg er altijd voor dat je je huid hebt gereinigd voor je de bescherming op smeert. Als de lotion vermengt met talg en vuil op je huid zal het minder goed werken en heb je meer kans op puistjes. En daar zit je niet op te wachten, natuurlijk.

Check Naifcare.com voor meer informatie over natuurlijke zonbescherming.

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst *Bron: Plastic Soup Foundation Fotografie Naïf

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Naïf