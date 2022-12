De menstruatieslip: milieubewust en heel erg handig

Gemiddeld gooi je als vrouw zo’n 250 tot 300 menstruatieproducten per jaar in de afvalbak. Voel jij je daar ook steeds minder goed bij, dan kun je een milieuvriendelijker alternatief proberen, zoals de menstruatieslip. Veel vrouwen zweren er al bij. Niet voor niets: dit ondergoed heeft veel voordelen, ontdekte ook Flow-redacteur Miriam.

Flow samen met moodies

Je bespaart het milieu flink wat menstruatieafval met het dragen van menstruatieondergoed. We gooien in ons leven gemiddeld zo’n zestig tot negentig kilo maandverband of tampons weg. Een grote afvalberg dus. En maandverband bestaat voor ongeveer negentig procent uit plastic, waardoor de natuur honderden jaren nodig heeft om dit af te breken. Menstruatieondergoed van het Nederlandse merk moodies is een goed en duurzaam alternatief.

Acht tot tien uur beschermd

Met moodies undies doe je niet alleen het milieu, maar ook jezelf een groot plezier. Een tampon moet je tijdig wisselen en maandverband kan snel onfris voelen. Met een menstruatieslip ben je wel acht tot tien uur beschermd én voel je je fris. Dat betekent dat je ‘s ochtends een broekje aantrekt en er de rest van de dag geen omkijken naar hebt. Al hangt dit wel af van de mate waarin je menstrueert, maar ook daar hebben ze bij moodies aan gedacht. De broekjes zijn er in zes verschillende absorptieniveaus. Hun nieuwste aanwinst is de boyshort super, een broekje waarbij de absorptielaag van de tailleband achter helemaal naar de tailleband voor loopt. Perfect voor buikslapers! Lees hoe het werkt.

Getest door Flow’s Miriam

Flow-redacteur Miriam probeerde twee moodies undies uit: “Ik was best sceptisch over menstruatieondergoed, maar was ook wel benieuwd. Moodies stuurde me twee modellen toe: de cheeky en de classic brief lace, allebei bedoeld voor gemiddeld bloedverlies. Het zijn fijne modellen die lekker zitten. In beide zit een kleine verdikking in het midden, maar die voel je niet tijdens het dragen. Omdat ik nooit iets anders heb gebruikt dan tampons en – de laatste jaren – een menstruatiecup, was het even wennen. Toch was ik er al snel blij mee. Ik verlies niet heel veel bloed en kon een moodies undie gerust een hele werkdag dragen, zonder door te lekken. En ik voelde me fris, ook niet onbelangrijk. Al was het ook wel fijn om na acht tot tien uur te wisselen. Na even spoelen in koud water stopte ik het broekje gewoon in de wasmachine (maximaal op dertig graden wassen!) en pakte de andere. En ’s nachts? Vooral dan vond ik het prettig om een menstruatieslip te dragen, waarbij het hoogste model, de classic brief lace, mijn favoriet was. Het voelde goed om dan geen tampon of cup te hoeven gebruiken. En alles bleef schoon.”

Eindoordeel

Miriam: “Weinig wisselen, een fris gevoel, geen doorlekken: ik ben positief verrast door de menstruatieslips en ga ze zeker vaker dragen. Vooral aan het begin en eind van mijn menstruatie en ’s nachts. Op de heftigste dag blijf ik, denk ik, mijn menstruatiecup gebruiken.”

Probeer moodies met 15% korting

Moodies heeft veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van het best absorberende kruisje. De moodies zijn er in zeven modellen, verschillende kleuren en vijf maten van absorptie. Voor vrouwen in alle fases van hun leven. Dus ook voor tienermeisjes. Om je een zetje te geven, kun je de menstruatieslips van moodies nu met 15% korting proberen. Gebruik daarvoor de code ‘welkom15’* bij je bestelling en bestel voor 31 januari 2023. Van elke verkochte menstruatieslip doneert moodies 5% aan de Sociale Kruidenier, onderdeel van de Voedselbank. Zo draag je niet alleen bij aan het verkleinen van de menstruatieafvalberg, maar ook een beetje aan het verminderen van menstruatiearmoede. Kijk alvast op de website van moodies om te zien hoe het werkt.

Tekst Commerciële redactie