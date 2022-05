Een eenvoudige mindfulness-oefening: zet een kop thee

Wat is jouw manier om elke dag, of mooier nog; elk dagdeel, een fijn moment voor jezelf te nemen? Wij doen dat graag met een kop thee.

Het valt niet altijd mee om je leven een beetje in balans te houden. Agenda’s lopen vol, mensen en dingen vragen onze aandacht en voordat we het weten is er weer een dag van rennen en vliegen voorbij. Daar zijn we bij Flow geen voorstander van. Bij Dille & Kamille – niet voor niets één van onze favoriete winkels – ook niet. Zij geloven in ‘natuurlijke eenvoud’ en dat uit zich in eenvoudige producten van natuurlijke materialen, en veel aandacht voor rust en genieten. Dat past helemaal bij Flow.

Een kop thee kan wonderen doen

Eén manier om een dagelijks rustmoment in te plannen, is door een kop thee voor jezelf te zetten. Al voordat je lekker gaat zitten met een dampende mok in je handen, heb je al een vertragend proces doorlopen: het kiezen van een theesoort voor dat moment van de dag, water koken, de thee laten trekken en vervolgens laten afkoelen tot die drinkbaar is. Als je het zo bekijkt, is het zetten van thee eigenlijk net een mindfulness-oefening.

Probeer het maar eens als je je binnenkort een keer gespannen voelt voor een moeilijke meeting, als je moe bent en een oppepper kunt gebruiken of wanneer je even wilt unwinden van een lange dag op je werk. Op zulke momenten kan een kop thee zetten wonderen doen.

Leestip voor echte theeliefhebbers

Vanaf nu ligt het boek Theegeheimen – Ontdek een wereld aan smaken door én bij Dille & Kamille in de winkels. Dit mooie boek is gemaakt voor de echte theeliefhebber. Je leest er over de weg die een theeblaadje aflegt. Van het plukken tot aan het moment dat jij een slok neemt. Je leert meer over de verschillende ’theelanden’ en de soorten thee die daarvandaan komen.

Daarnaast is Theegeheimen een praktisch boek vol met originele recepten. Denk aan: zelf ijsthee maken of met je favoriete kruiden melanges samen te stellen. En wist je dat je met thee ook cocktails en andere feestelijke drankjes kunt maken? Wij zijn enthousiast en hebben zin om deze zomer aan de slag te gaan met de recepten.

Meer lezen

Tekst Merel Wildschut Fotografie Dille & Kamille

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Dille & Kamille