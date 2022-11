Ervaar de stilte van sneeuw in Oostenrijk

Ken je dat geluid van sneeuw? Dat er eigenlijk géén geluid is? Dat alles wordt gedempt door een dikke laag? In Oostenrijk maak je de prachtigste wandelingen in die oorverdovende stilte.

Flow samen met het Oostenrijks Toeristenburo

Oostenrijk staat vooral bekend om (après)skiën, snowboarden en langlaufen. Maar lang niet iedereen weet dat de prachtige natuur van Oostenrijk zich voor nog veel meer – en vooral heel ontspannen – activiteiten leent. Bijvoorbeeld wandelingen met sneeuwschoenen, onder een kraakheldere hemel. Denk aan: de geur van dennennaalden en de zon die op de sneeuw schittert terwijl onder je voeten de sneeuw knispert. Frisse berglucht die je longen vult. Mindfuller wordt het niet. En het wordt nog sprookjesachtiger tijdens een fakkelwandeling met gids, als de maan en de sterren glinsteren in het licht van je fakkel en de schaduwen naast je dansen.

Eerst met één teen

Of waag je eens aan een ijskoude duik. Want zoals bekend heeft een ijsbad een positief effect op onder meer je immuunsysteem, je bloedsomloop en je gemoedstoestand. Next level is jezelf in het water te laten zakken omringd door een dik pak sneeuw en gigantische bergtoppen. De Amerikaanse Patricia Schumacher kan niet meer zonder. Best bijzonder voor iemand uit het zonnige Californië. “Ik verhuisde voor de liefde naar Oostenrijk, maar moest erg wennen aan de koude winters. Dat ik nou juist door ijsbaden van mijn winterblues ben afgekomen, is wel komisch. Als je je in het water laat zakken, stokt je adem en voelt het alsof je lichaam in brand staat. Dat klinkt misschien niet fijn, maar als je daar doorheen bent, geeft het je zó veel energie. Mijn stemming is daardoor echt verbeterd en gestabiliseerd.”

Tintelen en rode konen

Dat niet iedereen warmloopt voor een ijsbad snappen ze in Oostenrijk ook. Gelukkig biedt de natuur warmwaterbronnen en zijn er volop wellnessresorts en spahotels, waar je vaak de mooiste uitzichten hebt. Stel je voor: na een heerlijke winterwandeling direct het warme water in. Rode konen gegarandeerd.

