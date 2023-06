Hier snuif je niet alleen bloemige geuren, maar ook cultuur op

Je hoeft echt geen verre reis te maken om je neus in een exotische bloeier te steken. En in de Hortus botanicus in Leiden snuif je niet alleen bloemige geuren, maar ook cultuur op.

Bloeiende waterplanten, exotische bloemen en overal groen en kleur. Als je door de Hortus botanicus Leiden loopt, waan je je in een andere wereld. In de oudste botanische tuin van Nederland kun je in alle rust genieten van wat de natuur allemaal te bieden heeft. Vergeet ook niet een schetsblokje mee te nemen, want in het groene hart van Leiden is inspiratie genoeg.

Ontdek bijzondere bloeiers tijdens een inlooprondleiding

In de zomer organiseert de Hortus botanicus Leiden elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur een inlooprondleiding. Tijdens zo’n rondleiding ontdek je de bijzonderste bloeiers van het seizoen, hoor je interessante weetjes over de kroonjuwelen van de collectie en leer je meer over de relatie tussen planten en water, het jaarthema van de Hortus in 2023. Na afloop heb je niet alleen de hoogtepunten van de collectie en de meest fotogenieke plekjes gezien, maar weet je ook veel meer over planten.

Na een bezoek aan de Hortus botanicus Leiden kun je nog even verder met cultuur snuiven, want Leiden heeft dertien musea op loopafstand van elkaar. Goed idee dus om er een lange dag of weekendje weg van te maken.

Illustraties van water- en oeverplanten

Ken je de Flora Batava? Het eerste exemplaar van dit boek vol prachtige platen van wilde planten in Nederland verscheen tussen 1800–1934. Eind mei geven uitgeverij Lannoo en de Koninklijke Bibliotheek een heruitgave uit met meer dan tweeduizend fantastische illustraties van bomen, struiken, kruiden, varens, mossen, paddenstoelen en wieren. Voor de heruitgave selecteerden de auteurs honderd iconische soorten, en vroegen net zo veel wetenschappers en plantenliefhebbers om erover te vertellen. De Hortus botanicus koos tien water- en oeverplanten uit om op groot formaat tentoon te stellen in de tuin, die zijn tot en met 22 oktober 2023 te zien.

