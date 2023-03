7 tips om keuzestress te verminderen

Herken je dat, dat je eindeloos zit te wikken en wegen om de juiste keuze te maken? Van relatief kleine dingen (waar zal ik uit eten gaan?) tot iets levensveranderends (ga ik emigreren of blijf ik hier?). Deze tips kunnen je keuzestress verminderen.

Besef dat bij het maken van keuzes automatisch gedachten naar boven komen als: ik mag niet het verkeerde kiezen, ik moet in één keer de juiste beslissing nemen. Dit is mens-eigen en komt voort uit een basale behoefte aan veiligheid en de drang om te overleven. Maar hoe kies je nu vanuit je hart en niet vanuit angst?

#1 Wees niet bang

Probeer na te gaan wat je diep vanbinnen het liefst wilt en wees niet bang om fouten te maken. Stapjes zetten, ervaringen opdoen en als het nodig is bijschaven of opnieuw kiezen is de weg. Je kunt het alleen maar weten door te doen.

#2 Bepaal een tijdslimiet

Spreek van tevoren met jezelf af hoeveel tijd je wilt besteden aan informatie verzamelen, bijvoorbeeld: drie avonden op internet surfen naar een vakantiebestemming. Dat maakt het makkelijker om de knoop door te hakken. Zo voorkom je dat je tot in het oneindige blijft twijfelen, want er valt altijd wel weer nieuwe informatie te vinden, of een vakantiehuisje dat er nóg aantrekkelijker uitziet.

#3 Maak onderscheid

Probeer bij je twijfels onderscheid te maken tussen aannames en feiten. Wees er ook op bedacht dat je niet te snel een verband legt tussen oorzaak en gevolg.

#4 Neem even afstand

Maak een wandeling of slaap er nog een nachtje over. Zo kun je even afstand nemen van je twijfels en zorg je ervoor dat je je niet laat leiden door een bepaalde gemoedstoestand of situatie. Bovendien bestaat het gevaar dat je het overzicht verliest als je je ergens in vastgebeten hebt. Door er van een afstandje naar te kijken ontstaat er meer rust en overzicht.

#5 Spar met iemand

Bespreek je afwegingen met je familie, vrienden of collega’s. Niet alleen omdat zij een ander licht op de zaak kunnen laten schijnen en misschien met adviezen komen waar jij niet aan hebt gedacht, maar ook omdat het uitspreken van je twijfels helderheid kan scheppen voor jezelf.

#6 Durf

Bedenk dat niet-kiezen de grootste valkuil is. Voorkom dat je eindeloos blijft twijfelen en alsnog geen beslissing neemt – dan zijn al je inspanningen voor niets geweest. Laat het idee los dat er maar één juiste keuze zou zijn. Kies en waag het erop, met alle onzekerheden die daarbij horen.

#7 Volg een cursus

Om meer inzicht te krijgen in aannames die je misschien in de weg zitten bij het maken van keuzes, zou je een cursus kunnen volgen. ICM biedt de cursus Effectief keuzes maken aan, waarbij je inzicht krijgt in welke processen er in je hersenen aan het werk gaan op het moment dat je een keuze moet maken. Begrijp je eenmaal hoe dat werkt, dan is het eenvoudiger om niet-constructieve gedachten uit te schakelen en te kiezen vanuit een innerlijke overtuiging.

Meer informatie over de cursus Effectief keuzes maken vind je op icm.nl/persoonlijke-effectiviteit

Tekst: de commerciële redactie Fotografie Getty Images