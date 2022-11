Leer lief zijn voor jezelf met positieve psychologie

Je altijd gelukkig willen voelen, is een lastig streven. Juist wie niet lekker in z’n vel zit, is geneigd zich te focussen op wat niet goed gaat. Maar dat werkt vaak averechts. Bij de training Positieve Psychologie van ICM leer je te kijken naar wat er wel goed gaat.

Flow samen met ICM opleidingen & trainingen

Wat kun je dan wel doen? “Je focus richten op geluksmomenten en dingen waar je goed in bent en die je belangrijk vindt. Ofwel oefenen in positieve psychologie,” zegt psycholoog Marga Rijken. Naast haar praktijk is ze trainer bij ICM opleidingen & trainingen. “Bij de opleiding Positieve Psychologie draai je het om: je kijkt naar wat er wél goed gaat en vergroot dat vervolgens uit. Zo leer je jezelf aan je goed te voelen.”

Grondlegger Martin Seligman

Marga werkt al vijftien jaar met positieve psychologie. “De opleiding Positieve Psychologie draait om de kracht van werken met je sterktes in plaats van worstelen met je zwaktes. Sinds ik daarover las in het boek van grondlegger Martin Seligman heeft positieve psychologie me nooit meer losgelaten. Psychologie was tot dan toe vooral op klachten gericht. Als je daarin verdwijnt, verlies je vaak het zicht op wat er wél goed gaat. Als je niet leert hoe je positief in het leven kunt staan, kun je wel uit bijvoorbeeld een depressie krabbelen, maar hoe ga je daarna verder?”

Tegenslagen leren accepteren

Door met een open houding naar jezelf te kijken en goed te voelen, leer je wat belangrijk voor je is. Waar je goed in bent en waar je talent ligt. Maar ook: tegenslagen te leren accepteren. Marga: “Krachtgerichte psychologie begint met: vertel maar, wat is jouw bedoeling? Wat wil je? Vaak heb je dat niet meteen scherp. Als je herkent wat jou inspireert, waar je goed in bent en wat je belangrijk vindt, merk je dat je gevoel van welbevinden stijgt. Dan doe je wat werkt voor jóú. En dat werkt door in je werk en in je leven.”

3x oefeningen in zelfcompassie

Schrijf ’s avonds drie dingen op die je die dag een goed gevoel gaven.

Kritische stem? Praat tegen jezelf zoals je tegen een vriendin in dezelfde situatie zou praten.

Plak op je spiegel een post-it met een aardige boodschap voor jezelf.

Aan de slag

Wil je meer leren over positieve psychologie? De eerstvolgende training start in februari 2023. Je kunt een persoonlijke intake doen om uit te vinden of deze opleiding iets voor jou is. Ook kun je het STAP-budget (€ 1000 subsidie voor iedereen) hiervoor benutten. Hier vind je meer informatie.

Tekst de commerciële redactie Fotografie Getty Images, Catalin Pop/Unsplash