Lekker duurzaam: zo verminder je voedselverspilling én bespaar je geld

We zijn er graag bewust mee bezig: hoe maken we de wereld een stukje beter? Een goede eerste stap is het tegengaan van voedselverspilling.

Soms vliegt het ons een beetje aan. We willen de wereld wel groener maken, meer bezig zijn met duurzaamheid, maar weten eigenlijk niet zo goed waar te beginnen. Afval scheiden, recyclen en minder plastic gebruiken, daar zijn we al bekend mee. Wat kunnen we nog meer zélf doen? Voedselverspilling tegengaan, bijvoorbeeld. Een makkelijke manier om dat te doen, is het bewaren van je overgebleven maaltijden in vershoudbakjes.

Goed voor milieu en portemonnee

Krijg je je avondeten niet op? Dat is vast nog lekker als lunch, de volgende dag. Per ongeluk te veel gekookt? Ideaal voor een later moment. Als je laat thuiskomt van werk en geen zin hebt om in de keuken te staan, bijvoorbeeld. Stop je eten in zo’n bakje, gooi het in de vriezer en de wereld wordt als vanzelf weer een stukje beter.

Die vershoudbakjes zijn trouwens niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Want door al je overgebleven maaltijden te bewaren in plaats van weg te gooien, hoef je minder vaak boodschappen te doen en doe je minder snel impulsaankopen. En daarmee bespaar je een hoop geld.

Lidl is net zo enthousiast en wil samen met Too Good to Go werken aan een toekomst zonder voedselverspilling. Om het ons makkelijker te maken, bedachten ze de spaaractie ‘Sparen voor vershoudbakjes’.

In alle soorten en maten

Bij iedere tien euro aan boodschappen ontvang je al een zegel. Heb je er acht, dan is je spaarkaart vol en krijg je tot wel 86% korting op een vershoudbakje (BPA-vrij) naar keuze. Ze zijn er in alle soorten en maten en extra handig: de bakjes zijn voorzien van een vacuümdeksel én een datumschijf.

Door dit speciale deksel blijft je eten tot wel zeven dagen langer goed, en de datumschijf zorgt ervoor dat je precies weet wanneer je je eten verpakt hebt. Nooit meer weggooien doordat je twijfelt of het nog wel goed is dus, handig! Door de bakjes van Lidl te gebruiken, bespaar je als huishouden gemiddeld 73 kg voedsel en zo’n €250,- per jaar. Ze zijn dus niet alleen goed voor een duurzamere wereld, maar ook voor jou.

Sparen kan van maandag 29 augustus tot en met zondag 30 oktober. Inleveren van een volle spaarkaart kan tot en met 13 november zolang de voorraad strekt.

Meer informatie over de spaaractie vind je op lidl.nl/vershoudbakjes.

