Bijzondere boeken ontdekken doe je op dit platform

Er worden zo ontzettend veel mooie boeken geschreven, dat het vaak moeilijk is om er een uit te kiezen. Om uiteindelijk vaak weer een bestseller af te rekenen. Maar er is een plek die je helpt bij het uitzoeken van minder bekende boeken.

Flow samen met Dewey

Wie vindt het niet heerlijk om door de boekwinkel te struinen, kaften te checken en de achterflap te lezen? Lekker even neuzen. Om vervolgens overweldigd door het aanbod toch voor een bekende titel te kiezen. Of met lege handen weer naar buiten te lopen.

Boek en lezer verbinden

Hoe leuk is het om in dat enorme aanbod onontdekte parels van boeken en schrijvers te ontdekken? Het platform Dewey helpt je daarbij. Je maakt een profiel aan, doet een korte intake en dan gaat het systeem aan de slag om de meest verrassende boeken voor jou uit te zoeken. Geen standaard tips, maar mooie aanbevelingen van ook wat onbekendere schrijvers en titels, die eigenlijk meer aandacht verdienen.

Zes keer per jaar een verrassing

Wil je alleen persoonlijke tips ontvangen? Dan schrijf je je in voor Dewey Free. Maar nog veel leuker is het om elke acht weken een verrassende titel in je brievenbus te vinden. Met elk boek dat jij daarna beoordeelt, weet Dewey nóg betere keuzes voor jou te maken. Bij het Plus abonnement krijg je:

boekentips, speciaal voor jouw smaak, die je direct kunt kopen in je eigen boekenwinkel

automatisch verlanglijstje, deelbaar met vrienden

boekentips voor vrienden die niet lid zijn

twee weken voor een verjaardag de béste tips voor je jarige vriend in je mailbox

zes keer per jaar iets verrassends te lezen

jaarlijkse attentie van Dewey

Maatschappelijke bijdrage

Dewey vindt het belangrijk dat veel mensen in aanraking komen met boeken. Ook degenen die moeite hebben met lezen. Daarom doneren ze voor elke Dewey-gebruiker een bedrag aan Stichting Lezen en Schrijven om laaggeletterdheid tegen te gaan. En ook aan het milieu is gedacht. Om het papier van de boeken te compenseren, doneert Dewey namens de gebruikers aan Trees for All.

Ga voor meer informatie over Dewey en de verschillende abonnementen naar Dewey

