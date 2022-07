Waarom je voor nieuwe energie in de Oostenrijkse natuur moet zijn

De afgelopen twee jaar hebben we veel online en binnen doorgebracht. Niet gek dus dat we de behoefte hebben om weer op reis te gaan. De natuur in, het échte leven ervaren. En daarvoor moet je in Oostenrijk zijn.

Als je toe bent aan rust en nieuwe energie, overweeg deze zomer dan een natuurvakantie. Want nergens anders kom je zo tot jezelf als in de natuur. Je bestemming? Oostenrijk. Dit mooie land is een en al natuur: je kunt er luisteren naar de stilte van het bos of wegdromen bij een zonsopgang in de bergen. Buiten zijn geeft altijd energie, en het effect is nog groter tussen de bergen, valleien, watervallen en meren. Het landschap in Oostenrijk is zo gevarieerd dat je dagelijkse beslommeringen vanzelf naar achter verdwijnen.

Het helende effect van de natuur

Dat buiten zijn goed voor ons is, hebben talloze wetenschappelijke onderzoeken al bewezen. Het heeft een positieve uitwerking op zowel onze fysieke als mentale gezondheid. Je hoofd leegmaken en ontstressen is veel makkelijker in het bos dan in je woonkamer. En op adem komen lukt over het algemeen beter zittend aan de waterkant dan aan je eettafel.

Weer in balans

Ook de Oostenrijkse bergbeklimmer en natuurfluisteraar Guido Unterwurzacher is overtuigd van deze kracht van de natuur: “Als je stress hebt en niet lekker in je vel zit, helpt het contact met de natuur om te kunnen ontspannen en weer in balans te komen. Bij te veel prikkels, een te snel tempo of een crisis, is het heel belangrijk om iets aan je mentale gezondheid te doen. En in de natuur is daarvoor de beste plek.”

Telefoon uit, ontspanning aan

In Oostenrijk geniet je van lange, lome zomeravonden en ontbijt je de volgende ochtend lekker buiten. Maak tijd voor reflectie tijdens een stevige boswandeling (met je telefoon uit) en plof daarna met een goed boek aan de waterkant neer. Of ontdek het geheim van vallend water. Zo zijn de Krimmler watervallen niet alleen een indrukwekkend schouwspel, het is ook nog eens bewezen dat het inademen van al die fijne waterdruppeltjes goed is voor je immuunsysteem en luchtwegen.

Zie jij het wel voor je om je batterij op te laden en je dagelijkse zorgen achter je te laten? Neem alvast een ontspannen kijkje op de website van het Oostenrijks Toeristenburo en laat je inspireren voor je komende vakantie.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Österreich Werbung, Dominik Berchtold, Christoph-Oberschneider

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Oostenrijks Toeristenburo.