Waarom de Oostenrijkse natuur dé plek is om op adem te komen

Wil je volop genieten van de fijne overgang van zomer naar winter? Oostenrijk is prachtig in deze tijd van het jaar. En ze weten daar als geen ander hoe je je immuunsysteem juist in de herfst een boost kunt geven.

Flow samen met het Oostenrijks Toeristenburo

De herfst is bij uitstek het seizoen voor heerlijk lange boswandelingen, het terugblikken op de zomer en het loslaten van wat je niet meer nodig hebt. Maar het is ook de tijd van een loopneus en misschien wat minder energie. Het grappige is, dat je je immuunsysteem juist in de herfst een boost kunt geven.

Badderen in zwavelhoudend water

In Oostenrijk ben je daarvoor helemaal aan het goede adres, want daar gaan ze een stapje verder dan alleen de natuur in voor een boswandeling. Door te badderen in zwavelhoudend water in natuurlijke warmwaterbronnen en het gebruik van kruiden die daar in de bossen te vinden zijn, geef je je weerstand en longen een flinke boost.

Daar waar het bubbelt, borrelt en bruist

Johanna Freidl is lid van het wetenschappelijke Hohe Tauern health-team in het SalzburgerLand en houdt zich bezig met patiënten die inhalatie-aerosoltherapie ondergaan bij de Krimmler watervallen. ‘Het is aangetoond dat zwavelhoudend water op de juiste temperatuur een positieve invloed op je immuunsysteem heeft. En een pekelbad is rustgevend en werkt ontspannend. De warmte bevordert de doorbloeding en ontspant het hele systeem,’ legt Freidl uit. ‘En in Oostenrijk zijn wel veertig thermen waar het bubbelt, borrelt en bruist. Mét een eigen bron, dat is een vereiste om het een therme te mogen noemen.’

Verse medicinale kruiden

Na een stevige wandeling bijkomen in een thermaal bad. Kan het nog beter? Eigenlijk wel, ja. Want als je echt álles uit deze najaars longenboost wilt halen, drink je preventief een thee van verse kruiden uit het bos. De natuur in Oostenrijk staat vol met medicinale kruiden en die worden – als het niet het seizoen is om ze te plukken – ook in de apotheek verkocht.

De combinatie van longkruid, wilde tijm, sleutelbloem, rozenbottel en lindebloesem met een beetje honing voor de smaak is niet alleen lekker, maar ook een echt Oostenrijks hoestdrankje uit het bos.

Wil jij wel op adem komen in Oostenrijk? Neem alvast een ontspannen kijkje op de website van het Oostenrijks Toeristenburo en laat je inspireren voor je komende vakantie.

Tekst de commerciële redactie Fotografie Mystischer-Wald_Nickolay-Khoroshkov, SPA_Naturhotel-Forsthofgut, Millstaetter-See-Tourismus-GmbH_Gert-Perauer