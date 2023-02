Leer de groene hoofdstad van de Veluwe kennen tijdens de eerste editie van het Royal Light Festival

Langere dagen, de vogels die steeds vaker zingen en knoppen aan de bomen. De lente is in aantocht! En dat merken we aan ons gemoed. Om de overgang van donker naar licht te symboliseren (én te vieren) organiseert de stad Apeldoorn in maart voor het eerst het Royal Light Festival.

Flow samen met Royal Light Festival

Waar andere lichtfestivals vaak hartje winter plaatsvinden, heeft Apeldoorn bewust gekozen voor de maand maart. In maart schakelen we van winter naar lente en van donker naar licht. En dat doet veel met onze stemming. (Zon)licht stimuleert de aanmaak van de gelukshormonen serotonine en endorfine. Van serotonine word je blijer en endorfine maakt je actiever. Vandaar dat je in de lente vaak meer zin en energie hebt om de deur uit te gaan. Je raakt als vanzelf geïnspireerd en krijgt zin om nieuwe dingen te ontdekken. Het Royal Light Festival symboliseert die overgang van donker naar licht en is het ontdekken zeker waard. Zet het daarom alvast in je agenda, want ook van voorpret word je gelukkig.

Vier de start van de lente met het Royal Light Festival

Apeldoorn viert dit jaar de eerste editie van het Royal Light Festival. Langs een drie kilometer lange route tussen Paleis Het Loo en de Apeldoornse binnenstad bewonder je van 15 t/m 19 maart de prachtigste lichtobjecten van (inter)nationale kunstenaars. Thema van deze eerste editie is ‘koninklijk’. Je vindt de kunstwerken dan ook bij historische Apeldoornse locaties die veel voor De Oranjes betekend hebben, zoals de Grote Kerk, de Loolaan en het Oranjepark. Ook De Naald doet mee, het gedenkteken van 17 meter hoog dat álle inwoners van Apeldoorn aan – toen nog – prinses Wilhelmina en prins Hendrik schonken toen zij trouwden in 1901. De kunstwerken schijnen hun licht op de rijke koninklijke geschiedenis van Apeldoorn.

Natuur, cultuur en een rijke geschiedenis

Artistiek light designer Rogier van der Heide selecteerde de kunstwerken van deze eerste editie. Van der Heide is onder meer oprichter van het Amsterdam Light Festival. Over het Royal Light Festival in Apeldoorn zegt hij: “Het is een festival voor lichtkunst, maar toch ook een beetje anders. Lichtkunst is voor iedereen, óók als je misschien niet zo vaak in een museum komt. De kunstwerken van het Royal Light Festival vertellen samen het verhaal van Apeldoorn: een stad omringd door natuur, met een rijke en koninklijke geschiedenis. Fietsen, het groen, de stad en de mensen van Apeldoorn: het komt er allemaal in terug. Zo projecteren we op De Naald een songtekst van de Apeldoornse stadsrapper Marcos. Zijn song is een lofzang op álle mensen van Apeldoorn. ”

Groene hoofdstad van de Veluwe

Het Royal Light Festival is een mooie manier om de groene hoofdstad van de Veluwe beter te leren kennen. Want het festival combineert cultuur, vernieuwende kunst en het historisch verhaal van Apeldoorn. Naast de geselecteerde lichtobjecten, hebben meerdere culturele instellingen hun eigen lichtkunstwerken tijdens het festival. Napraten en -genieten kan in de ‘festival area’ op het centrale plein. Of duik een van de vele horecazaken in, die deze dagen allemaal geopend zijn. Het festival is gratis en begint elke dag om 19:00 uur. Meer weten? Kijk op royallightfestival.nl

Tekst: commerciële redactie

Bovenbeeld: Art impression van het kunstwerk ‘Vrij’