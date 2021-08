Rust in huis: zo pak je het aan

Ben je op vakantie in een huisje of op de camping tot de conclusie gekomen dat je je eigenlijk makkelijk zou redden met wat minder spullen? Misschien ervaar je bij thuiskomst je huis wel als te vol en verlang je naar meer rust in huis. Voor veel mensen is de periode na de zomervakantie hét moment waarop alles weer opnieuw begint; een goed moment om ook je huis aan te pakken.

Hoe zorg je voor meer balans?

Rust in huis bereik je niet alleen door goed op te ruimen en te ontspullen. Al is dat natuurlijk een mooie start en is dit misschien wel het uitgelezen moment om weer eens een ritje naar de kringloopwinkel te maken om wat spullen te doneren. Maar, je kunt meer doen.

Ga voor aardetinten

Kleuren zijn heel bepalend voor de sfeer in je huis. Elke kleur brengt een andere energie of warmte met zich mee. Trendwatchers voorspellen voor het najaar en het nieuwe jaar veel aardetinten en dat komt goed uit, want dat zijn juist de kleuren die rustgevend werken. Bij aardetinten kun je denken aan kleuren als zand, olijf, schelp, terracotta, mos of oesterzwam.

Een huis vol daglicht

Heb je weleens opgemerkt wat licht met je gemoedstoestand kan doen? Laat het de ruimte vullen en grote kans dat je je energieker en fijner voelt in je huis. Investeer in mooie en passende raambekleding, zoals die van Veneta.com. Denk aan luxe jaloezieën of lamellen die je volledig kunt openen om zo veel mogelijk licht binnen te laten op een zonnige dag.

’s Avonds brengt de juiste sfeerverlichting rust en gezelligheid. Kies voor zacht licht op slimme plekken; in hoeken, achter de bank of aan de muur. Het mooiste is het als je het licht kunt dimmen, dat brengt kalmte in huis.

Spullen eruit, planten erin

Wij vinden: planten tellen niet als spullen. Planten zijn groene vrienden die naast zuurstof ook een kalme atmosfeer in huis brengen. Daarnaast is het verzorgen van planten een ontspannende bezigheid. Voor meer rust in huis kies je liever voor twee of drie grote, robuuste planten, dan voor acht of negen kleine plantjes. Prachtige kamerplanten die flink groot kunnen worden, zijn bijvoorbeeld een Paradijsvogelplant, een Olifantsoor en natuurlijk the good old Gatenplant.

Begin met een moodboard

Andere zaken waar je aan kunt denken als je straks met je moodboard gaat beginnen zijn materiaalgebruik (kies voor natuurlijke materialen in – daar heb je ze weer – aardetinten) en vorm (ronde, organische vormen zorgen voor meer rust).

Zie je jezelf al zitten deze nazomer, kalm en comfortabel in je eigen huis? Je kunt vandaag nog beginnen en die rust je huis binnenlaten.