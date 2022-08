Verhoog je geluksgevoel en verminder stress met een gratis mindfulnesstraining

Op vakantie gaat het vaak zo makkelijk: leven in het nu. Maar eenmaal thuis is terugvallen in de hectiek vaker regel dan uitzondering. Een mindfulnesstraining kan je helpen. Helemaal fijn: als je je voor 1 september inschrijft, is die gratis.

Flow & MindfulnessFabriek

In de zomer lijkt alles langzamer te gaan. Je vrije dagen in de natuur, de warme avonden in de tuin. Je merkt de glinstering op het water op of het gezoem van een hommel. We willen er alles aan doen dat heerlijke gevoel vast te houden, maar zodra het gewone leven weer begint, sluipt de klad in het opmerken en onthaasten. Niet alleen zijn er weer overvolle agenda’s en klussen die geklaard moeten worden, in veel gevallen wordt ook het piekeren, malen en plannen weer opgepakt.

Automatische piloot

Mindfulness is een bewezen werkzame methode om je hoofd tot rust te laten komen door steeds je aandacht terug te brengen naar het hier en nu. En daarvoor hoef je niet stil te zitten op een yogamat. Integendeel. Eigenlijk is mindfulness niets anders dan met beide benen op de grond (blijven) staan. Op de fiets niet je boodschappenlijst bedenken, maar het versgemaaide gras ruiken. Tijdens het eten niet nog even een mail doornemen, maar proeven en voelen wat je in je mond stopt.

Tijd voor loslaten

Langzaamaan rollen we van de zomer de herfst in. En dat is óók een prachtig seizoen om bewust het water te zien schitteren. Wil jij net zo ontspannen genieten van deze periode als van de zomer? De MindfulnessFabriek biedt mindfulnesstrainingen om je stress te verminderen en je geluksgevoel te verhogen. En als je je voor 1 september inschrijft via deze link volg je de wetenschappelijk bewezen training voor je aandacht helemaal gratis. Je kunt kiezen voor Mindfulness MBSR Plus: de achtweekse basismethode op locatie bij jou in de buurt of online + twaalf mindclasses, óf voor Premium: dat is hetzelfde basisprogramma maar dan in een weekend op een fijne plek in de natuur. Pieker niet te lang en check de voorwaarden.

Dit artikel kwam tot stand met partner van Flow: MindfulnessFabriek.

Tekst Commerciële redactie Fotografie Alex Alvarez/Unsplash.com