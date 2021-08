Vintage kleding en reparatieservice: De Bijenkorf gaat voor een groene toekomst

Tuurlijk begint een beter milieu bij jezelf. Maar de slogan die in de jaren negentig door onze huiskamers galmde, wordt vaak ter discussie gesteld. Want zouden de grotere bedrijven ook niet eens goed naar hun ecologische voetafdruk moeten kijken?

In de ideale wereld dragen we geen fast fashion meer – wordt het zelfs niet meer gemaakt – maar alleen duurzame en tweedehands kleding. Hergebruiken we verpakkingen in plaats van ze na een keer leegpompen in die toch al uitpuilende PMD-zak te gooien, en repareren we dat wat stuk is. En hear, hear! De Bijenkorf beseft dat ook.

De groene bij

De Bijenkorf realiseert zich dat zij als warenhuis een grote rol speelt in het mooier, eerlijker en beter maken van de wereld. Want als inkopers duurzame keuzes maken, kan het winkelende publiek ook gemakkelijker voor een duurzame levensstijl gaan, zónder in te leveren op kwaliteit en stijl. Daarom heeft De Bijenkorf zichzelf doelen gesteld en streeft er onder meer naar in 2025 alleen nog duurzame merken te verkopen. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Hun duurzamere aanbod herken je nu al aan het groene bij-logo.

De sessies volgen

Omdat De Bijenkorf het belangrijk vindt de consument mee te nemen in de ideeën over een groene toekomst, wordt er elke maand onder leiding van Willa Stoutenbeek (oprichter van W.Green en gespecialiseerd in duurzame mode) een sessie gehouden onder merken, vrienden en partners van De Bijenkorf om te werken aan een positieve verandering. En die sessies kun je via een livestream volgen. Hier vind je het programma.

Vintage pareltjes

Door pre-owned kleding in de collectie op te nemen, worden grondstoffen en energie om een nieuw product te maken bespaard en het scheelt een hoop afval. En natuurlijk zou De Bijenkorf De Bijenkorf niet zijn als ze ook hierin alleen kwaliteit en stijl aanbieden. De collectie van Jutka & Riska – twee zussen die vier vintage winkels en een webshop hebben – zit tjokvol jaren zeventig-vondsten: zowel merkloze, pre-owned items als luxe designer vintagestukken van merken als Burberry, Versace en Pucci. Daarnaast biedt De Bijenkorf ook online luxe designer vintagestukken aan vanuit The Collectives en toffe vintage collecties van Étoile Luxury, O My Bag en MYoMY. Die laatste vind je in de verschillende pop-ups in De Bijenkorf-vestigingen.

Laat me maken

Waarom een flesje weggooien als-ie leeg is? Waarom een heel servies inkopen voor een eenmalig diner, dat daarna stof staat te happen in de kast? Waarom je lievelingsjurkje weggooien als het wat te krap zit? Willen we niet. Superfijn dus dat De Bijenkorf zich richt op navulverpakkingen, vanaf september dit jaar serviesverhuur aanbiedt en je in de winkel je kleding kunt laten vermaken. Zo begint een beter milieu een beetje bij jezelf, én bij De Bijenkorf.

