Eet jezelf mentaal fit

Ja, voeding is nodig als brandstof voor je lichaam. Maar goed eten heeft óók invloed op je mentale gezondheid. Zo kan een gezond en gebalanceerd voedingspatroon helpen om symptomen van depressie, angst en stress te verminderen.

Flow samen met EmpowerU

Je lichaam kan niet zonder de juiste bouwstenen, zoals vitaminen, mineralen, koolhydraten, eiwitten en vetten. Je haalt ze hoofdzakelijk uit je voeding. Maar niet ieder lichaam neemt die bouwstenen even goed op of zet ze op de juiste manier in. En dat heeft weer alles te maken met je darmen en hun verbinding met je brein.

Hoe je darmen praten met je brein

Volgens de Zwitserse psychiater Gregor Hasler communiceren je darmen op vier manieren met je brein. De eerste is door de zogenoemde nervus vagus, een verbindende zenuw tussen je hersenen en darmen. Informatie uit je darmen komt via die zenuw terecht bij je brein. Daarnaast is er ook een stresszenuw die je hersenen met je darmen verbindt. Die reageert vooral op prikkels en gevaren van buitenaf. Een derde manier is via hormonen. Het grootste deel van onze hormonen, of de bouwstoffen ervan, wordt in onze darmen geproduceerd. Via die hormonen communiceren de darmen met je hersenen en met andere organen in je lichaam. Tot slot oefenen ze via het microbioom invloed uit op je hersenen.

Alles hangt samen

Iemand die veel kennis heeft van het inzetten van de juiste bouwstenen voor je mentale gezondheid is erkend orthomoleculair therapeut Ilkana Goja. Zij kijkt in haar sessies niet alleen naar je voedingspatroon, maar ook naar andere factoren, zoals leefstijl, beweging, dag- en nachtritme en sociaal-emotionele componenten. “We gaan op zoek naar de mentale en lichamelijke oorzaken van je klachten. We kijken naar het heden, maar ook naar de momenten waarop de klachten begonnen. Zo kunnen we een tijdlijn van klachten opstellen, en die kan weer bruikbare informatie opleveren. Ik ben er voorstander van om klachten op een natuurlijke manier aan te pakken. Met voeding en supplementen dus, maar ook door naar het mentale aspect te kijken.”

Volgens Ilkana Goja kan een tekort aan magnesium leiden tot vermoeidheid en prikkelbaarheid: “Magnesium is betrokken bij zo’n 300 processen in ons lichaam. Het is van belang voor een goede stofwisseling, detoxificatie en gezonde botten en tanden. Ben je vaak moe, dan kan het geen kwaad om wat vaker voedingsmiddelen op het menu te zetten die rijk zijn aan dit mineraal.”

Naast magnesium is ook ijzer een belangrijk mineraal, en zink: “Een tekort aan zink kan leiden tot symptomen van depressie, stemmingswisselingen en een verminderde eetlust. Ook vitamine B speelt een belangrijke rol in de mentale gezondheid. Het bevordert de productie van neurotransmitters als serotonine en dopamine: twee hormonen die veel invloed hebben op je stemming. Voor een optimale werking van je darmen kan het daarnaast ook nodig zijn om meer rust en ontspanning in je leven in te bouwen.”

Darmstelsel uit balans

Joyce liep al langere tijd rond met darmklachten en mentale problemen, en ervaarde een gevoel van lusteloosheid. Joyce: “Mijn darmstelsel was niet in balans en samen met orthomoleculair therapeut Ilkana Goja ben ik op zoek gegaan naar voeding en supplementen die de spijsvertering stimuleren. Hierbij hielden we rekening met mijn lactose-intolerantie. Meteen al in het eerste gesprek kwam ook mijn mentale gezondheid ter sprake. Ik ben erg gevoelig voor stress, sta snel ‘aan’ en die stress blijkt invloed te hebben op de aanmaak van maagzuur. Als je daar te weinig van aanmaakt, verteer je je voeding slechter en dat kost veel energie. Vandaar dat ik me vaak zo lusteloos voelde. Gefermenteerd eten, zoals yoghurt, is goed voor je darmbacteriën. Maar omdat ik yoghurt niet kan verdragen, heb ik waarschijnlijk jarenlang tekorten gehad.”

Dichter bij je gevoel

“Ik begon al snel met het slikken van probiotica,” vertelt Joyce. “Ook kreeg ik supplementen met omega-3, zink en selenium. Het is veel uitproberen en kijken hoe je op dingen reageert. Tussendoor deden we allerlei testen. Nu kan ik weer veel meer dingen eten. En toen mijn darmen meer in balans kwamen, kon ik ook de supplementen afbouwen. Het is de bedoeling dat ik die bouwstoffen nu vooral uit mijn voeding haal. Mentaal voel ik me ook een stuk beter. Ilkana houdt je een spiegel voor en heeft speciale technieken om dichter bij je gevoel te komen. Daardoor heb ik nu bepaalde dingen verwerkt. En dat is nodig, want als er stress of alertheid in je lichaam zit, kun je nog zo veel supplementen gebruiken, maar dan blijft je lichaam in disbalans. Van Ilkana heb ik geleerd dat stress of niet leven zoals je wilt, veel effect heeft op je hormoonhuishouding. Als je dat niet aanpakt, is het vechten tegen de bierkaai.”

Advies op maat

Een erkend orthomoleculair therapeut kan je helpen ontdekken wat jouw lichaam nodig heeft. Ilkana Goja van praktijk EmpowerU houdt zich veel bezig met het herstellend vermogen van het lichaam en de rol van voedsel daarbij. Naast onder andere hypnotherapie, brainspotting en EMDR, biedt zij orthomoleculaire therapie aan. Door te zorgen dat je lichaam de optimale hoeveelheden vitamines en mineralen binnenkrijgt, kun je veel klachten aanpakken. Van darm- en menstruatieklachten tot migraine en gevoelens van somberte. Ook kun je met de juiste voeding je je beter voorbereiden op een zwangerschap, bevalling en postnatale periode. Meer weten? Neem een kijkje op empoweru-therapie.nl. De praktijk bevindt zich in Leidsche Rijn in Utrecht maar Ilkana ontvangt cliënten van ver daarbuiten. Een online sessie of behandeling is ook mogelijk.

Tekst: commerciële redactie