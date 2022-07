Wat een coachingsopleiding je kan brengen

Je hoeft geen coach te willen worden om een coachingsopleiding te volgen. Alles wat je er leert, kan ook heel goed in je huidige functie én privéleven van pas komen.

We horen het steeds vaker; coaches schieten als paddenstoelen uit de grond. Omdat coach geen beschermde titel is, mag iedereen zichzelf zo noemen. Een slechte ontwikkeling, vinden ze bij ICM. Marleen du Clou is daar zelf ook coach en trainer.

“Coaching is al zo’n tien à vijftien jaar populair, maar er is de laatste tijd meer aandacht voor omdat er wat negativiteit omheen hangt. En dat is jammer. Er is een groep mensen die denkt door eigen ervaring of een tweedaagse cursus coach te kunnen zijn. Maar om een gespecialiseerde coach te worden, moet je een goede opleiding volgen, kwaliteit bieden en vlieguren maken.”

“Het coachen van mensen is ontzettend leuk om te doen,” gaat ze verder, “maar het is ook een vak apart. Een coachee wil vaak iets veranderen. Of dat nu is in vaardigheden, gedrag of gedachtes. Er zit ergens een probleem waar hij of zij niet uitkomt, of er zijn patronen die doorbroken kunnen worden. Als coach kun je de ander helpen door vraagstelling, aanmoediging en samen te gaan experimenteren.

Je begeleidt de ander op professionele wijze bij het behalen van de coachees zelfgekozen doelen. Door het inzichtelijk te maken en de eventuele belemmeringen bloot te leggen. Vervolgens fungeer je als coach ook als sparringpartner en ‘stok achter de deur’ om tot de gewenste gedragsverandering te komen.

Wat ook heel belangrijk is bij coachen, is begrenzen. Een coach is geen therapeut. Het is dus van groot belang op tijd door te verwijzen mocht dat nodig zijn. Coachen gaat vooral over doelen, ontwikkeling en de toekomst.”

Heb je geen ambitie om coach te worden? Dan nog is het ontzettend nuttig en leerzaam om een opleiding te volgen. Tijdens bijvoorbeeld de ICM coachingsopleiding leer je in vijf maanden veel over gedragsverandering en vraagstelling. Je oefent – onder begeleiding – op elkaar door dieper te kijken, belemmerende overtuigingen onder de loep te nemen en angsten om te draaien. Is iets spannend? Dan valt daar juist iets te halen.

Bijkomend voordeel is dat je jezelf beter leert kennen, je relaties verdiepen en je zelfvertrouwen groeit. Meestal bevordert dit jouw effectiviteit en zelfbewustzijn. Zowel zakelijk als privé.

Deze vaardigheden zijn ook binnen je bestaande functie als bijvoorbeeld HR professional, leidinggevende, adviseur of mentor heel waardevol. “We moeten elkaar een beetje helpen,” zegt Du Clou, “gelukkig is er een verandering gaande op de werkvloer. Jarenlang werd er vooral gekeken naar hoe je iets met je hoofd kon opknappen. Wat je voelde was niet belangrijk. Maar in deze tijden van stress en burn-outs is ergens bij stilstaan en elkaar wat extra tijd en aandacht geven, heel erg fijn.”

