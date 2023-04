4 natuurreizen voor als je op avontuur wilt, maar het nog spannend vindt

Wildkamperen, hiken door onbekende bossen, slapen onder de sterren. Leuk, maar ook spannend, vindt online editor Bente. Met deze vier natuurreizen wordt op avontuur gaan een stuk minder eng.

Sinds ik in 2019 de Camino liep (achthonderd kilometer in mijn uppie door Spanje), lonkt het avontuur. Ik wil wildkamperen in Schotland, wandelen in de bergen van Noorwegen en slapen in the middle of nowhere. Toch houdt iets me tegen. Zo vind ik het als vrouw best spannend om in mijn eentje in de ruige natuur te overnachten en kampeerervaring heb ik ook 0,0. Een tent opzetten? Geen idee hoe dat moet.

“Ik ga wandelen in de bergen en slapen tussen de bomen”

Het zal vast geen hogere wiskunde zijn en ik probeer uit te gaan van de goedheid van de wereld, maar om die redenen komen de trips er maar niet van. Toch blijft dat avontuur me roepen. Precies daarom heb ik het internet afgespeurd naar een tussenoplossing – want waar een keiharde wil is, is een weg – en ik vond die in georganiseerde natuurreizen. Die bestaan dus blijkbaar voor mensen zoals ik, die wel de groene hort op willen, maar dat extra duwtje nodig hebben.

Mijn eerste natuurreis is geboekt en gaat naar Scandinavië, waar ik ga wandelen in de bergen en ga slapen tussen de bomen, in een tent, precies zoals ik het me al die jaren had voorgesteld. Ook zin gekregen? Vier verschillende natuurreizen op een rij.

Vier natuurreizen

The Norway Trail

Zeven dagen lang wandel je door de Hardangervidda, een hoogplateau in Noorwegen. Slapen doe je in een tent, midden in de natuur. Hoewel de reis georganiseerd is en er deskundigen met je meegaan, kun je de wandelingen solo doen. Pas in de avond kom je bij elkaar om rond het kampvuur te zitten. In totaal loop je zo’n honderd kilometer.

Kanovakantie in Zweden

Tijdens deze trip van een week peddel je over acht verschillende meren in Zweden, met ieder zijn eigen karakter. In totaal leg je zo’n 115 kilometer af met iedere dag weer een andere setting. Kamperen doe je midden in de natuur, in een tent.

Slovenia MTB Trek

Voor als je liever met de fiets gaat. Ontdek in acht dagen Slovenië met een mountainbike. Je fietst door Triglav National Park en maakt een tocht langs de hoogste berg van het land. Je rijdt door valleien, langs dorpjes en verschillende kerkjes. Slapen doe je in berghutten, farmstays en hostels. Enige fietservaring en een goede conditie zijn nodig.

The Iceland Trail

Staat IJsland op je bucketlist? Dan is deze trail een goede optie. In vijf dagen loop je de populaire Laugavegur Route, een indrukwekkende en afwisselende hike. Je slaapt in een tentje en omdat je altijd bij een shelter overnacht, zijn er sanitaire voorzieningen. Extra leuk: bij sommige shelters ligt er een warmtebron dichtbij. Je loopt tussen de elf en zestien kilometer per dag.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 24 april 2023