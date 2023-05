5 afwisselende wandelingen in België (van de Ardennen tot de kust)

Je hoeft niet naar Oostenrijk, Zwitserland of Scandinavië voor een avontuurlijke wandeltocht. Ook net over de Nederlandse grens kom je aan je trekken met deze vijf wandelingen in België.

Grande Traversée des Ardennes (GTA)

Staat bij online editor Bente al lange tijd op de verlanglijst, deze wandeling dwars door de Belgische Ardennen. In zeven dagen loop je van La-Roche-en-Ardenne naar Bouillon, in totaal zo’n 153 kilometer. Je loopt door de valleien van de Lesse, de Ourthe en de Semois en komt langs kastelen en allerlei kleine steden en dorpen. Aan verre uitzichten geen gebrek.

NS-wandeling Brugge

Weer iets anders dan wandelen in de Ardennen: tijdens deze NS-wandeling doe je Brugge aan, een historische stad die in zijn geheel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Je loopt een ronde van acht kilometer en wandelt uiteraard door de binnenstad, maar doet ook minder bekende plekken aan. Tip: kom doordeweeks, dan is het een stuk rustiger.

Tussen Lesse en Lomme

Nog een route in de Ardennen, maar dan een rondwandeling in plaats van in één richting. De naam zegt het eigenlijk al, in ongeveer 78 kilometer loop je tussen twee rivieren in: Lesse en Lomme, door het grote woud van Saint-Hubert.

Streek-GR Dijleland

Bijna had ie in 2020 de titel ‘Wandelroute van het jaar’ bemachtigd. Deze tocht van 182 kilometer loopt door allerlei natuurgebieden in Dijleland, maar je wandelt ook door historische steden als Leuven en Mechelen.

GR 5A De Panne – Wenduine/De Haan

Met deze route loop je langs de kust van België, van stadje naar stadje en langs zee en strand. Tijdens de ongeveer 58 kilometer, die begint in De Panne en eindigt in De Haan, doe je ook allerlei natuurgebieden aan. Leuk om tijdens warmer weer te lopen.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 31 mei 2023