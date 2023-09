5 kleine manieren om bewuster te leven

Bewuster leven betekent leven met intentie. Je niet laten leiden door de wereld om je heen, maar keuzes maken op basis van jouw waarden, behoeftes en doelen. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

Kortweg komt het erop neer dat je niet impulsief handelt of alles maar over je heen laat komen. Jij bepaalt hoe jouw dag eruitziet, vertelt de Amerikaanse auteur en coach Shelley Meche’tte. Waarom je dat wilt? Omdat het goed is voor je mentale gezondheid.

Bewuster leven helpt je verder

Als je weet wat wel en niet belangrijk voor je is, kun je bepalen of iets bij je past. Keuzes maken wordt makkelijker, simpelweg omdat je je bewust bent van waar je heen wilt. Op die manier geef je richting aan je leven en dat zet je in je kracht.

Alleen: waar begin je? PsychCentral zocht uit hoe je bewuster kunt leven.

Onderzoek jouw waarden. Als je weet wat jou drijft en wat belangrijk voor je is, kun je gerichte stappen zetten. Bewuste stappen. Ontdek wat jouw waarden zijn met de waardenkompasoefening. Verminder de ruis. Via social media word je elke dag geconfronteerd met de levens van anderen. Zo heb je soms meer aandacht voor andermans keuzes dan die van jezelf. En dat brengt ruis op de radar. Minderen met je socialmediagebruik helpt. Verwijder alle apps eens een tijd van je telefoon. Misschien zijn er nog meer dingen die ruis opleveren. Hoe kun je dat verminderen? Begin en eindig je dag bewust. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, zelfs aan één bewuste minuut heb je al voldoende. Vraag jezelf af: wat is vandaag belangrijk? Waar wil ik me door laten leiden? Zet een intentie voor jezelf. Aan het einde van de dag, als je in bed ligt bijvoorbeeld, blik dan even terug. Wat was je intentie? Hoe ging dat? En wat wil je morgen anders doen? Maak kleine veranderingen. Als je weet wat je waarden zijn, kun je kleine veranderingen aanbrengen om meer naar die waarden te leven. Vind je vriendschap belangrijk? Spreek af dat je elke week een vriendin belt. Is avontuur één van je waarden? Doe in het weekend iets nieuws, ook al is het maar iets kleins. Heb geduld en compassie met jezelf. Geduld en compassie zijn twee sleutelwoorden in het leven. Wil niet te snel teveel en wees er oké mee dat het niet vanzelf gaat. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat je fouten gaat maken. Dat hoort erbij. En beter nog: fouten kunnen je extra bewust maken van wat je wel en niet belangrijk vindt.

Gepubliceerd op 11 september 2023