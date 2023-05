Binnenkort op School of Flow: de nieuwe training Omgaan met stress

Vanaf maandag 5 juni vind je op School of Flow een nieuwe online training: Omgaan met stress. Een toegankelijke, korte training van een uur, waarin je leert hoe je rust en ruimte kunt creëren.

Wordt alles wat er moet je af en toe te veel? Loop je telkens in die valkuil van maar blijven rennen en vliegen om het allemaal af te krijgen? Dan kom je waarschijnlijk toe aan iedereen en alles – behalve aan jezelf.

Jezelf een pas op de plaats gunnen is de kern van onze nieuwe online training. Een uur is vaak al genoeg om anders te leren kijken naar stress en jezelf uit die overlevingsmodus van steeds maar moeten te krijgen.

Uit de survivalmodus

Vind je de volgende omschrijvingen herkenbaar?

Ik heb het gevoel dat ik in een rijdende trein zit.

Ik slaap slecht.

Ik pieker veel.

Ik ben vooral aan het overleven.

Ik heb een kort lontje.

Ik voel me steeds opgejaagd.

Ik weet niet meer wat ik moet doen om tot rust te komen.

Na een avondje netflixen voel ik me alleen maar gestrest.

Drie korte lessen in één uur, plus een werkboek

In de online training Omgaan met stress helpen we je overzicht te creëren en leer je anders tegen stress aan te kijken en ermee om te gaan. De reeks bestaat uit drie lessen waarin deskundigen tips en inzichten delen, een geanimeerde video waarin je leert hoe stress werkt en een werkboek met oefeningen.

De drie lessen kosten je in totaal niet langer dan een ruim uur. Wanneer je ze volgt, is aan jou. Je kunt elk moment met een onderdeel beginnen en tussentijds stoppen: de training is van jou en blijft beschikbaar.

Bij deze training krijg je een digitaal werkboek met oefeningen en ruimte voor aantekeningen..

Hoe kun je meedoen?

Vanaf maandag 5 juni kun je je inschrijven voor deze nieuwe online training. De training kost € 9,95.

Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 18 mei 2023