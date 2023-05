Deze vader en dochter tiktokken samen over vogels 

Dat je van vogelspotten blij kunt worden, weten de vader en dochter achter het TikTok-kanaal @vlogvogels al langer. Samen filmen ze hoe ze verschillende vogels vinden in de natuur.

Gewapend met verrekijker, fiets en camera trekken de vogelvloggers door verschillende Utrechtse natuurgebieden. Onderweg filmen ze welke exemplaren ze allemaal tegenkomen, en dat zijn er nogal wat. Ooievaars, lijsters en torenvalken bijvoorbeeld. Maar ook zeldzamere vogels, zoals de klapekster, ook wel de blauwe klauwier genoemd.

Vooral vader deelt zijn kennis over de verschillende soorten vogels en hoe je ze kunt herkennen. De filmpjes zijn behoorlijk populair. Sommige zijn al meer dan 10.000 keer bekeken.

Bakkebaarden

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het vogelspotduo nog wel even door. In elk geval totdat ze het baardmannetje gevonden hebben, met zijn karakteristieke ‘bakkebaarden’. Dat is een grote wens van dochter, die zich dan vast een geluksvogel zou noemen.

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 13 mei 2023