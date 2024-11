DIY: zo maak je papier met bloemzaadjes er in (als cadeau of confetti voor je tuin)

Benieuwd hoe je papier maakt met bloemenzaadjes erin? Hier lees je een stappenplan.

Tekst en fotografie Ellen Nij Bijvank

Gepubliceerd op 1 november 2024

Voordat je kan beginnen heb je de volgende spullen nodig:

koekstempels/glas met reliëf

kommetje water

bord

rol wc-papier (meerlaags)

bloemenzaad

vocht- opnemende doeken

oude theedoeken

schaar

Het stappenplan

Zet de koekstempels en/of glazen met de reliëfkant naar boven. De stempel krijgt houvast als je hem in een potje of glas plaatst. Zet het kommetje water klaar. Zet het glas met de koekstempel op een bord, tegen het lekken. Scheur een paar velletjes wc-papier af en scheur die weer in vieren. Haal een stukje papier voorzichtig door het water en leg het half over de koekjesstempel. Herhaal met nog een stuk papier en leg het iets overlappend op het vorige. Maak nog een laag, haaks op de vorige. Ga zo door tot je een egale onderlaag hebt.

Strooi wat bloemenzaadjes over het natte papier. Herhaal stap 2: bedek de bloemenzaden met een paar kruislings overlappende laagjes nat papier. Maak het niet te dik, de zaden hoeven maar net bedekt te zijn. Duw nu stevig met beide handen een vochtopnemende doek op de koekstempel of het glas met papier om zo veel mogelijk vocht uit het papier te halen. Ook zorgt stevige druk ervoor dat het reliëf van de stempel goed zichtbaar wordt. Pel voorzichtig het natte papier van de vorm en leg het op een droge (thee)doek. Duw de randjes eventueel voorzichtig plat, maar kom niet aan de gestanste vorm. Maak zo meerdere seed paper-vormpjes. Laat ze goed drogen om te voorkomen dat de zaden al gaan ontkiemen. Dat drogen kan wel een nacht duren. Knip na het drogen de de randen eventueel bij. Verstuur de seed paper-vormpjes als klein cadeautje. Of strooi ze als confetti in je tuin of de boomspiegels in je straat.

Tips

Kies voor wc-papier met meerdere lagen, anders lost een velletje te snel op in het water. Het werkt het handigst als het papier één geheel blijft als je het in het water hebt ondergedompeld.

Alles wat water­bestendig is en een reliëf heeft, kun je gebruiken als vorm.

Is het bloemenpapier na het drogen niet helemaal plat? Leg de vormpjes dan nog een nacht onder wat zware boeken.

Kies een kleur

Je kunt het papier heel makkelijk kleuren met een natuurlijke kleurstof. De gele kleur is bijvoorbeeld een theelepel kurkuma opgelost in wat water. Of gebruik rode kool: meng wat fijngesneden rode kool met water voor de paarse kleur, met azijn voor rozerood of met water met baking soda erin opgelost voor blauw. Houd er rekening mee dat natuurlijke kleurstoffen kunnen vervagen. Gebruik of verstuur je de vormpjes niet meteen, bewaar ze dan in een envelop op een donkere plek, dan houd je ze zo lang mogelijk mooi. In plaats van natuurlijke kleurstof kun je ook voedingsmiddelenkleurstof gebruiken.

